Производственные стандарты Samsung Neo QLED (R)

БАКУ/Trend/ - Компания Samsung стремится внедрить экологически чистые технологии в производственный цикл, в том числе и в производство телевизоров Neo QLED. Данная статья представляет собой обзор экологических стандартов Samsung.

Энергоэффективность. Samsung уделяет особое внимание повышению энергоэффективности своих телевизоров Neo QLED за счет использования передовых технологий производства дисплеев, таких как квантовые точки и мини-светодиодная подсветка. Эти технологии направлены на снижение энергопотребления при сохранении высокого качества изображения. Благодаря более точной цветопередаче телевизору требуется меньшая общая яркость для достижения яркого и реалистичного изображения. В результате телевизор может работать при более низких уровнях энергопотребления без снижения качества изображения.

Экологичная упаковка. Samsung переходит на экологически чистые упаковочные материалы для своих телевизоров. Это включает использование в упаковке переработанных и подлежащих вторичной переработке материалов для уменьшения количества отходов и воздействия на окружающую среду.

Соответствие RoHS. Телевизоры Samsung Neo QLED соответствуют директиве Restriction of Hazardous Substances (RoHS), которая ограничивает использование некоторых опасных веществ в электронных изделиях. Это соответствие гарантирует отсутствие в телевизорах таких вредных материалов, как свинец, ртуть, кадмий и других опасных химических веществ.

Ответственный подход к закупкам. Компания Samsung активно работает над обеспечением ответственного подхода к выбору поставщиков материалов, используемых при производстве телевизоров Neo QLED. Они направлены на снижение экологических и социальных последствий, связанных с добычей и переработкой сырья.

Экологические сертификаты. Samsung стремится получить различные экологические сертификаты для своих продуктов, включая телевизоры Neo QLED. Такие сертификаты, как ENERGY STAR и EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), свидетельствуют о стремлении компании соответствовать строгим критериям экологической эффективности. Для получения сертификата ENERGY STAR телевизоры Neo QLED должны соответствовать определенным требованиям к энергопотреблению и демонстрировать превосходные энергосберегающие характеристики. Сертифицированные по стандарту ENERGY STAR телевизоры Neo QLED разработаны таким образом, чтобы потреблять меньше энергии, обеспечивая при этом высокое качество работы.

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) – это глобальная программа экологической маркировки, которая оценивает экологические характеристики электронных изделий, в том числе телевизоров. Она управляется Советом по экологической электронике и устанавливает критерии, основанные на таких экологических факторах, как энергоэффективность, используемые материалы, дизайн для вторичной переработки и управление в конце срока службы.

Сертификаты ENERGY STAR и EPEAT предоставляют потребителям надежный способ идентификации экологически безопасных продуктов и делают осознанный выбор при покупке электронных устройств, в том числе телевизоров Neo QLED.

Переработка и утилизация отходов. Samsung разработала программы утилизации электронных отходов, включая отслужившие свой срок телевизоры. Эти программы направлены на ответственную переработку и утилизацию электронных изделий с целью минимизации их воздействия на окружающую среду.