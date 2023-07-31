“Nar" продолжает повышать показатели удовлетворенности клиентов (R)

БАКУ/Trend/ - «Nar» обнародовал показатели удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами на основе опросов, проведенных в первом полугодии 2023 года.

В колл-центр 777 «Nar», который открыт для обслуживания в любое время суток, за последние полгода поступило около 800 000 обращений клиентов, ответы на них были получены в среднем в течение 2 минут. По сравнению с прошлым годом индекс удовлетворенности клиентов вырос на 2% и достиг 91,4%.

98% из более чем 20 000 абонентов, обратившихся в магазины «Nar» с различными запросами в течение текущего года, выразили удовлетворение услугами, предоставляемыми мобильным оператором. Одной из основных причин, по которой клиенты выбирают эту услугу, является запуск обновленных магазинов «Nar», обеспечивающих более удобный сервис. В первом полугодии этого года были введены в эксплуатацию 7 магазинов «Nar», отвечающих новым стандартам, а к концу года 12 центров «Nar» будут готовы к высококлассному обслуживанию клиентов.

Через приложение «Nar+» подали заявки более 1 миллиона абонентов. В среднем 87,4% из них с легкостью получили ответ через данное приложение. Кроме того, команда социальных сетей «Nar» оперативно отреагировала на более чем 40 000 сообщений. В основном запросы касались тарифов, интернет-пакетов и операций, связанных с номером.

Сосредоточившись на улучшении общего обслуживания клиентов, «Nar» постоянно вносит улучшения для более удобного взаимодействия с абонентами.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.