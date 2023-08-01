Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)

ИКТ Материалы 1 августа 2023 15:44 (UTC +04:00)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ/Trend/ - При поддержке компании Azerconnect была проведена международная летняя школа «Cyber ​​Summer School - 2023» (CSS) для школьников и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, организованная Ассоциацией Организаций Кибербезопасности Азербайджана.

В период летней школы, которая проводится уже третий год, местные и зарубежные специалисты выступили с тренингами в области кибербезопасности, провели технологические туры, а также конкурс знаний в этой области.

В летней школе "Cyber Summer School-2023", прошедшей с 24 по 29 июля этого года, приняли участие в общей сложности 125 участников из Азербайджана, Израиля и Турции, а также Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, которые являются членами Организации Тюркских Государств.

На церемонии закрытия летней школы команды-победители конкурса знаний были награждены со стороны Azerconnect и других организаций, участникам также были вручены сертификаты.

Основной целью проекта, который ежегодно проводится с 2021 года, является развитие дружеских отношений между участниками летней школы из стран-партнеров, выявление и объединение подростков, обладающих знаниями, навыками и особыми увлечениями в области кибербезопасности, как в нашей стране, так и за ее пределами, а также поддержка в подготовке их в качестве специалистов в области кибербезопасности.

Компания Azerconnect входит в международную группу компаний NEQSOL Holding.

При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)
Лента

Лента новостей

Читать все новости