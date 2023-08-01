При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа (R)

БАКУ/Trend/ - При поддержке компании Azerconnect была проведена международная летняя школа «Cyber ​​Summer School - 2023» (CSS) для школьников и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, организованная Ассоциацией Организаций Кибербезопасности Азербайджана.

В период летней школы, которая проводится уже третий год, местные и зарубежные специалисты выступили с тренингами в области кибербезопасности, провели технологические туры, а также конкурс знаний в этой области.

В летней школе "Cyber Summer School-2023", прошедшей с 24 по 29 июля этого года, приняли участие в общей сложности 125 участников из Азербайджана, Израиля и Турции, а также Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, которые являются членами Организации Тюркских Государств.

На церемонии закрытия летней школы команды-победители конкурса знаний были награждены со стороны Azerconnect и других организаций, участникам также были вручены сертификаты.

Основной целью проекта, который ежегодно проводится с 2021 года, является развитие дружеских отношений между участниками летней школы из стран-партнеров, выявление и объединение подростков, обладающих знаниями, навыками и особыми увлечениями в области кибербезопасности, как в нашей стране, так и за ее пределами, а также поддержка в подготовке их в качестве специалистов в области кибербезопасности.

Компания Azerconnect входит в международную группу компаний NEQSOL Holding.