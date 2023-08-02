“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка (R) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился чемпионат по ораторскому мастерству, посвященный дню азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Основная цель проекта, проведенного по инициативе «Академии дикции» и при поддержке «Nar» и организации «Волонтеры ASAN» - развитие способности самовыражения у молодежи и поощрение свободного владения азербайджанским языком.

Чемпионат, состоящий из 3 туров и финального этапа свел воедино свыше 250 ораторов. 10 ораторов, завоевавших право на участие в финальном этапе, представили на сцене свои пятиминутные выступления. Победителем первенства ораторского искусства «Расскажи историю на родном языке» стала Эльза Гаджиева, которая выделялась особым речевым талантом. Она, а также Мурад Гусейнли, занявший 2-е место в проекте, и Тюркан Бадалова, занявшая 3-е место. место, были награждены специальными подарками от «Nar».

Веря в силу языка как моста между поколениями и средства культурного самовыражения, «Нар» способствует сохранению и популяризации азербайджанской культуры, поддерживая проекты, направленные на развитие нашего родного языка, и в то же время предоставляет для следующего поколдения возможность преуспеть в общении и самовыражении. Получить подробную информацию о проектах, реализуемых оператором мобильной связи в сфере корпоративной социальной ответственности, можно на странице nar.az/projects.