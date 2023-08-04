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“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)

ИКТ Материалы 4 августа 2023 16:56 (UTC +04:00)
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ/Trend/ - “Nar” принял участие в реализации третьего лагеря «YAŞAT» для детей шехидов и организованного Фондом «YAŞAT» и организацией «Волонтеры ASAN». Основной целью проекта, одним из организаторов, которого стал «Nar», является поддержка эффективного летнего отдыха и личностного развития детей шехидов, павших за свободу нашей земли.

На 3-й неделе лагеря мобильный оператор организовал интерактивный тренинг для более чем 40 участников по ораторским навыкам на азербайджанском языке совместно с Академией дикции, где участники были обучены важнейшим элементам успешного выступления. В конце тренинга участникам были вручены ценные подарки от компании «Nar».

Следует отметить, что «Nar» реализовывает различные стипендиальные программы и авторские социальные проекты с целью поддержки образования детей шехидов. Более подробную информацию о проектах вы можете получить на странице nar.az/projects.

О “Nar”:

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)
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