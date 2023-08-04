“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - “Nar” принял участие в реализации третьего лагеря «YAŞAT» для детей шехидов и организованного Фондом «YAŞAT» и организацией «Волонтеры ASAN». Основной целью проекта, одним из организаторов, которого стал «Nar», является поддержка эффективного летнего отдыха и личностного развития детей шехидов, павших за свободу нашей земли.

На 3-й неделе лагеря мобильный оператор организовал интерактивный тренинг для более чем 40 участников по ораторским навыкам на азербайджанском языке совместно с Академией дикции, где участники были обучены важнейшим элементам успешного выступления. В конце тренинга участникам были вручены ценные подарки от компании «Nar».

Следует отметить, что «Nar» реализовывает различные стипендиальные программы и авторские социальные проекты с целью поддержки образования детей шехидов. Более подробную информацию о проектах вы можете получить на странице nar.az/projects.

О “Nar”:

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.