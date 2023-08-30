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Оплата парковки стала быстрее с Bakcell (R)

ИКТ Материалы 30 августа 2023 14:45 (UTC +04:00)
Оплата парковки стала быстрее с Bakcell (R)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell создала возможность быстрой оплаты парковки для своих абонентов. Так, абоненты смогут оплачивать парковку со своего мобильного баланса. Активация и деактивация услуги будет осуществляться при помощи бесплатного SMS. Цены за парковку начинаются с 0.30 AZN, согласно установленным тарифам.

Стоит отметить что, парковочное время начинается с того момента как только абоненты отправят SMS с регистрационным знаком и номером парковочного места на короткий номер 1181. Выезжая с парковки достаточно написать и отправить SMS с текстом “stop” на короткий номер 1181.

Корпоративные абоненты смогут проводить оплату только посредством приложения AzParking.

Компания Bakcell в настоящее время проводит масштабную кампанию под лозунгом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».

Напоминаем, что компания входит в состав NEQSOL Holding.

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