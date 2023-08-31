Разработка веб-сайта – Interactive Media (R)

БАКУ /Trend/ - Мы - команда профессиональных дизайнеров, разработчиков, маркетологов и ИТ-специалистов, объединяющая наши знания и опыт для создания исключительных проектов и стратегий, адаптированных к потребностям и требованиям вашего бизнеса. Расскажите нам о своей цели, и мы покажем, как ее достичь. Каким бы ни был ваш проект, мы будем рады принять участие. Как агентство полного цикла, мы можем предоставить нашим клиентам комплексное решение. Мы привлекаем специалистов из всех сфер бизнеса к проектам, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться знаниями и опытом, которыми обладает наша команда.

Над вашим проектом будет работать специальная команда, которая научится понимать ваш продукт и бренд и будет использовать свои навыки и опыт для достижения наилучших результатов для вас. Приверженность команды работе, которую они производят, и клиентам, с которыми они работают, - вот что делает Interactive Media такой компанией, какой она есть. Мы хотим, чтобы ваш бизнес двигался вперед, и для этого мы предоставим вам услуги высочайшего качества.

Наличие собственного веб-сайта больше не является секретным оружием для импровизации вашего бизнеса. С другой стороны, оптимизированный и отзывчивый saytların hazırlanması с индивидуальным подходом - ключ к успеху в вашей игре. Мы помогаем компаниям, от малых до крупных, повысить продажи и повысить отдачу от их деятельности в Интернете. Если у вас все еще нет веб-сайта, чтобы участвовать в онлайн-соревнованиях, не волнуйтесь. Тогда позвольте Interactive Media проложить вам путь. Мы создадим для вас фирменное присутствие в Интернете. Создание сайта начинается с обсуждения общих положений, концептов и целей разработки будущего веб-сайта. На этом этапе составляется план реализации и смета проекта, а также определяются этапы и сроки разработки сайта. Заключается договор о сотрудничестве.

Главное, что нужно для создания сайта – это понимание того, что вы хотите на нем опубликовать, или другими словами, наличие информации для публикации — того, что, составит содержание сайта или его контент. В любом случае мы поможем определиться с первоначальной структурой сайта и составом информации, которая будет на нем размещена. В дальнейшем в любом случае настоятельно рекомендуется пересматривать, обновлять и улучшать как структуру сайта, так и информацию, опубликованную на нем.

Очень желательно, но вовсе не обязательно, наличие своего логотипа, который мог бы быть использован при выборе цветовой палитры оформления сайта. Однако, если его пока нет, достаточно будет названия компании или представляемого проекта.

Как происходит дальнейшая работа? В дальнейшем для работы сайта потребуется хостинг и собственное доменное имя, однако всем этим можно обзавестись в процессе разработки нового сайта, рабочую версию которого мы обычно размещаем в процессе разработки на собственной демо-площадке (если не используется конструктор сайтов). Тем не менее мы рекомендуем не тянуть с приобретением доменного имени, чтобы как можно раньше выложить в интернет «заглушку» сайта – одиночную страницу с описанием вашей компании или проекта и контактными данными. Это полезно для ускорения последующей индексации сайта поисковыми системами и повышения возраста домена сайта.

В процессе создания сайта мы поддерживаем непрерывную обратную связь с нашими заказчиками, позволяя им наблюдать и участвовать в создании сайта, вносить в этот процесс необходимые коррективы, что в значительной степени уменьшает вероятность разочарования от результатов проделанной работы по его созданию.

По завершении основной разработки и одобрения сайта заказчиком, мы переносим его на хостинг-площадку заказчика, подключаем к нему доменное имя (если оно не было подключено ранее к сайту-заглушке). Мы также предлагаем возможность дальнейшей поддержки и развития созданного сайта.

SEO-услуга длится шесть, восемь месяцев или год. Даже если оптимизация сайта будет завершена через несколько месяцев, процесс раскрутки домена сайта займет некоторое время, поскольку это медленный процесс. Даже если услуга SEO дала результаты менее чем за шесть месяцев, процесс оказания seo xidməti должен продолжаться. Только в этом случае результаты могут быть постоянными.

Расчет платы за услуги SEO-сервиса производится двумя способами. Сначала исследуется веб-сайт, определяются ключевые слова, и в то же время клиент указывает нужные ему ключевые слова, если таковые имеются. После этого оценивается количество и характер ключевых слов SEO. Количество ключевых слов, конечно же, напрямую влияет на загруженность компании, предоставляющей SEO-услуги. Чем больше ключевых слов, тем больше увеличивается нагрузка на процесс SEO-услуги. Это, в свою очередь, влияет на цену. Характер ключевых слов также играет важную роль в определении ставки. Итак, есть ключевые слова, которые более популярны, пользователи пишут больше, и в то же время другие конкуренты используют для этих ключевых слов довольно сильный SEO-сервис. В настоящее время сложнее вывести эти ключевые слова в тройку лучших на первой странице Google, как было обещано клиенту. С другой стороны, другие ключевые слова могут быть неконкурентными. В это время их легче вывести в первый ряд.