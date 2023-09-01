Названо количество кибератак на мобильные устройства в Азербайджане с начала года

БАКУ/Trend/ - С начала 2023 года в Азербайджане было произведено 224 тысячи кибератак на мобильные устройства.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил глава департамента Глобального центра расследования и анализа «Касперского» Дмитрий Галов в ходе конференции «День киберзнаний».

По его словам, в целом 32 процента обычных пользователей Азербайджана столкнулись с локальными угрозами.

«24 процента корпоративных пользователей подверглись локальным угрозам, 17 процентов корпоративных пользователей - веб-угрозам, 17 процентов - почтовому спаму», - сказал он.

Галов отметил, что количество кибератак на мобильных пользователей в Азербайджане в 2023 году (январь - август) по сравнению с 2022 годом выросло в три раза.

Он также добавил, что с первого января по 24 августа текущего года зафиксированы десятки тысяч попыток перехода азербайджанских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме финансов (банки, криптовалюты, инвестиции, платежные системы).

«В топ-3 угроз входят: моды для Minecraft со скрытой рекламой, поддельные приложения для поиска работы, модификации популярных мессенджеров со встроенным шпионским модулем», - заключил Галов.