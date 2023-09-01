В Азербайджане 34% устройств на промышленных предприятиях были атакованы вредоносным ПО

БАКУ/Trend/ - С начала 2023 года в Азербайджане 34 процента устройств, которые находятся на промышленных предприятиях (автоматизированные системы управления технологическим процессом, используемые на промышленных предприятиях, или же компьютеры АСУ) были атакованы вредоносным ПО.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава департамента Глобального центра расследования и анализа «Касперского» Дмитрий Галов в ходе конференции "День киберзнаний".

"Основными источниками угроз, заблокированных на компьютерах АСУ в Азербайджане с начала 2023 года являются интернет (17,5 процента), съемные носители (5,2 процента), почтовые клиенты (4,6 процента) и сетевые папки (0,1 процента)", - подчеркнул он.

По его словам, процент компьютеров АСУ в Азербайджане, на которых были заблокированы вредоносные объекты в 2022 году составил 41,15 процента.

Отметим, что все статистические данные получены с помощью Kaspersky Security Network (KSN) — комплексной распределенной инфраструктуры для интеллектуальной обработки потоков данных, связанных с кибербезопасностью. Данные получены с защищаемых продуктами "Лаборатории Касперского" компьютеров АСУ, пользователи которых подтвердили свое согласие на передачу данных в KSN, приняв соответствующее соглашение. "Лаборатория Касперского" не привязывает (не атрибутирует) анализируемые данные к конкретным лицам и анонимизирует их, где это возможно.