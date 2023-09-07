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В новый учебный год с новым номером! - Azercell запускает специальную кампанию

ИКТ Материалы 7 сентября 2023 15:46 (UTC +04:00)
В новый учебный год с новым номером! - Azercell запускает специальную кампанию

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По случаю начала учебного года «Azercell Telecom» объявляет о запуске кампании «Новый учебный год 2023». Начиная с 7-го сентября лидирующий оператор мобильной связи впервые предоставляет скидку на номера эксклюзивной серии с префиксом «010». Абоненты имеют уникальную возможность приобрести номера из серии 010 380 предоплатной (SimSim) линии или 010 223 постоплатной линии на сайте www.azercellim.com со скидкой в размере 30%. Кампания продлится до 31 октября 2023 года.

Отметим, что сайт www.azercellim.com -одна из технологических новинок, представленных лидирующим мобильным оператором, которая позволяет абонентам выбрать понравившиеся номера с префиксом «010» и сразу же произвести их регистрацию в режиме онлайн.

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