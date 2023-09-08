"Nar" оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты набравшие самые высокие баллы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Nar" наградил ценными подарками первых десяти абитуриентов, набравших наивысшие баллы во время вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году. В рамках проекта, организованного при поддержке информационного агентства Modern.az, каждому студенту были вручены "золотой" номер, баланс в размере 700 АЗН и современные смартфоны от "Nar".

Принявшие участие в церемонии награждении представители государства и СМИ поздравили лучших абитуриентов года и пожелали им успехов. Руководитель Департамента общественных связей "Nar" Азиз Ахундов пожелал молодым людям успехов в образовании и карьере, сказав: "С высокими результатами, достигнутыми благодаря большому упорству и усилиям, вы стали примером для будущих абитуриентов. Я верю, что своими знаниями вы будете также примером для своих сокурсников в вузе и добьетесь еще больших успехов".

Напомним, что "Nar" уже в течение семи лет организует церемонию награждения абитуриентов с наивысшими баллами, чтобы мотивировать их к обучению. Следует отметить, что стратегическое внимание к образованию, как часть корпоративной социальной ответственности, подчеркивает приверженность "Nar" созданию положительного и постоянного воздействия как на индивидуальное, так и на более широкое общество. Дополнительную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на странице nar.az/projects.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.