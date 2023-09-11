[История дизайна] Вдохновляй, Твори, Раскрывай: Мир Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5

БАКУ/Trend/- С тех пор как Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold стали пионерами в области складных смартфонов, серия Galaxy Z занимает лидирующие позиции на рынке, предлагая революционные продукты, которые демонстрируют вершину технологий и дизайна. Разработчики серии по сей день продолжают совершенствовать складные устройства. Эти постоянные инновации не только демонстрируют глубокое понимание образа жизни пользователей, но и стремление обогатить повседневность.

В соответствии с этой концепцией новейшая линейка складных устройств Samsung Electronics открывает перед пользователями еще больше возможностей. Новое окно Flex Window в Galaxy Z Flip5 открывает новые возможности для самовыражения, а улучшенный широкий дисплей Galaxy Z Fold5 предлагает инструменты для создания собственного шедевра. С Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 вы откроете для себя новый мир, в котором ваши дни станут холстом для самовыражения и творчества.

Когда дизайн сочетается с технологиями

Смартфоны находятся в поле нашего зрения в течение всего дня: с момента пробуждения и до момента отхода ко сну. Поэтому при разработке дизайна смартфонов очень важны как форма, так и функциональность. Они вдохновляют нас на самовыражение, поэтому наши устройства должны обладать сильным чувством визуальной гармонии. Учитывая это, дизайнеры позаботились о том, чтобы эстетику серии Galaxy Z можно было оценить под любым углом.

Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 привлекают внимание пользователей сбалансированным и тщательно проработанным дизайном. Благодаря органичному слиянию передовых технологий и художественного мастерства создаются безупречные формы, которые отражают как футуристические элементы, так и современные тенденции, оставляя неизгладимые впечатления.

Искусство симметрии

Дизайнерский стиль серии Galaxy Z начинается с симметрии складного телефона. Оставаясь верным своей легендарной форме, новое окно Flex Window в Galaxy Z Flip5 предоставляет широкие возможности для проявления индивидуального стиля. Кроме того, Galaxy Z Fold5 был доработан еще более детально. Суть культового дизайна серии Galaxy Z воплотилась в идеально пропорциональном балансе между дисплеем и конструкцией устройства, а также в хорошо отполированном внешнем виде.

Постепенное изменение формы

Благодаря новому шарниру Flex Hinge, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 теперь имеют эстетически более сбалансированную конструкцию в сложенном состоянии. Общая глубина и вес уменьшились, что повысило удобство и комфорт использования. Благодаря этому усовершенствованию, данные устройства в сложенном состоянии более устойчивы и занимают меньше места, что делает их еще более портативными, чем раньше.

Наполните цветом каждое мгновение

Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 выпускаются в цветовой гамме [1] основанной на концепции "Природа будущего". Эти цвета символизируют уважение к природе и надежду на будущее, призванные вдохновлять нас в повседневной жизни. Глянцевая отделка задней панели и металлические рамки по бокам еще больше усиливают ауру этих цветов. Galaxy Z Flip5 выпускается в цветах Mint, Graphite, Cream и Lavender, а Galaxy Z Fold5 – в Icy Blue, Phantom Black и Cream. Мятный цвет – новейшее дополнение к линейке Galaxy Z Flip5, придающее устройству свежую энергию. Новый цвет Galaxy Z Fold5 – Icy Blue – вдохновлен голубыми оттенками, которые встречаются в древних ледниках.

Больше способов самовыражения

Серия Galaxy Z Flip сочетает в себе портативность и стиль, создавая совершенно новые ощущения от использования смартфона. Благодаря компактному дизайну его можно легко убрать в карман. Более того, расширенное окно Flex Window разрушает границы самовыражения и удобства использования, предоставляя более разнообразные возможности настройки и доступ к функциям производительности. Теперь показать себя можно так же просто, как положить Galaxy Z Flip5 на стол, чтобы весь мир увидел его.

Больше холста, больше экспрессии

Благодаря большему пространству простые макеты и смелые объекты становятся более выразительными. В Galaxy Z Flip5 на Flex Window предусмотрено достаточно места, чтобы вы могли раскрыть свой творческий потенциал. Вы также можете подобрать стиль окна Flex Window к циферблату часов Galaxy Watch6, что позволит скоординировать внешний вид всех устройств Galaxy.

Galaxy Z Flip5 способен на гораздо большее, когда речь идет о том, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность. Вы можете настраивать Flex Window, выбирая различные графические часы или рамки, а также добавляя виджеты для быстрого и удобного доступа к нужной информации. С новым окном Flex Window каждый дюйм вашего экрана может быть полностью посвящен вам.

Привязать, просмотреть, поставить лайк или удалить

В Galaxy Z Flip5 также улучшены возможности камеры selfie. Вы можете получить доступ к приложению камеры прямо из Flex Window, чтобы делать, просматривать и даже удалять фотографии на месте. В окне Flex Window можно легко переключать режимы камеры и таймеры, устанавливать размеры или выбирать, какие фотографии следует сохранить. Представьте себе: вы снимаете селфи в портретном режиме, увеличиваете мелкие детали и отмечаете понравившиеся снимки, не открывая телефон.

Все в одном

Расширенное окно Flex Window в Galaxy Z Flip5 также может оптимизировать повседневную работу. Помимо обычных возможностей Flex Window [2] таких как проверка уведомлений или доступ к быстрым настройкам, теперь можно просматривать историю вызовов и чатов. Полноценная QWERTY-клавиатура позволяет не только отправлять предложенные ответы и смайлики. Вся ваша мобильная жизнь может начинаться и заканчиваться в окне Flex Window.

Полная индивидуализация

Расширение серии Galaxy Z Flip5 – это не просто персонализация экрана. Помимо защиты устройства, совершенно новый чехол Flipsuit Case [3] поддерживает сменную карту NFC, которая позволяет сочетать дизайн Flex Window и чехла для большей персонализации. Теперь вы можете менять дизайн своего устройства спереди и сзади, внутри и снаружи.

Творите без границ

Серия Galaxy Z Fold открыла новые возможности для повышения производительности. Например, если вы часто путешествуете по работе, вы можете быстро организовать конференц-связь или редактировать документы в дороге без ноутбука. Серия Galaxy Z Fold стала первопроходцем в области повседневной продуктивности благодаря надежным устройствам с большим экраном, а теперь она еще больше расширяет возможности пользователей. В частности, новый дизайн Galaxy Z Fold5 расширяет возможности серии, улучшая многозадачность и удобство использования широкоформатного экрана. Это устройство – идеальный спутник во время обычной поездки на работу в метро. С помощью функции Multi Window можно максимально эффективно использовать время поездки, просматривая ежедневные новости и одновременно делая заметки. Вы также можете воспользоваться новой функцией multi-touch, чтобы легко прикреплять файлы к электронным письмам с помощью перетаскивания двумя руками – это поможет вам успеть сделать все, где бы вы ни находились.

Улучшенная работа с несколькими окнами

Одной из самых мощных функций серии Galaxy Z Fold является Multi Window [4], которая была усовершенствована для повышения производительности. Экспериментальные функции, предлагавшиеся в предыдущей версии через Labs, – Pop-up view, позволяющая превратить приложение во всплывающее окно, потянув вниз правый верхний угол, и Split Screen View, разделяющая экран при проведении по нему двумя пальцами, – теперь стали официальными функциями One UI, начиная с Galaxy Z Fold5. Например, если вы хотите делать заметки во время чтения, просто откройте двумя пальцами многооконное окно с блокнотом. Вы сможете удобно записывать свои мысли, имея легкий доступ к двум окнам, расположенным рядом на одном экране.

Создавать проще и быстрее

В Galaxy Z Fold5 также реализована инновационная функция Drag and Drop [5] для двух рук – замечательное дополнение, повышающее эффективность работы в режиме многозадачности на большом экране. Вы можете использовать один палец для удержания объекта, а другой – для взаимодействия с другими функциями, что обеспечивает совершенно новый уровень эффективности и удобства. Например, можно нажать одним пальцем на изображение в галерее и одновременно другой рукой открыть новое окно и прикрепить это изображение к электронному письму. При перемещении приложения на другую страницу просто удерживайте значок, а другой рукой проведите по главному экрану, чтобы поместить его в нужное место. Это обновление мультитач открывает огромный потенциал для повышения производительности Galaxy Z Fold5.

Эти усилия по повышению производительности привели к появлению еще большего количества способов многозадачности. На Панель задач теперь можно добавить до четырех последних используемых приложений, что позволяет легко переходить от одного к другому. При переключении на другое приложение можно открыть всплывающее окно, чтобы многозадачность между приложениями и окнами была еще более удобной, чем раньше.

Стиль и комфорт

Совершенно новый чехол Slim S Pen Case [6] отличается дизайном, улучшающим работу с S Pen Fold Edition. Более тонкий и изящный держатель S Pen не только помогает телефону лежать ровно, что облегчает ведение записей на столе, но и обеспечивает более удобный захват пера. Кроме того, имеется переключатель, позволяющий удобно прикрепить или отсоединить S Pen Fold Edition.

Чехлы Slim S Pen выпускаются в трех цветах – Icy Blue, Sand и Graphite. Чтобы сделать смелое заявление о стиле, чехлы Slim S Pen Icy Blue и Sand сочетаются с S Pen Fold Edition цветов Lime и Apricot соответственно.

В 2019 году Galaxy Fold произвел революцию на рынке смартфонов, став первопроходцем в новой категории складных телефонов. Каждая итерация этой серии совершенствовала технологию складывания, отражала суть современной эпохи в своем дизайне и раскрывала новые инновационные возможности пользователя.

В 2023 году Samsung представила следующий шаг в эволюции серии Galaxy Z и ее знаковый дизайн. Идеально сбалансированная сетка, безупречный форм-фактор и цвета, вдохновленные природой, - дизайн этих новых раскладных телефонов поднимает планку для всех. Теперь с помощью Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 можно творить со страстью, выражать свои мысли и наполнять свою жизнь бесконечными возможностями.

* Изображения приведены только для примера и могут отличаться от реального продукта. Технические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от модели, страны, региона и оператора.