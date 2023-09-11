Glensol стала аккредитованным сервисным центром EASA

БАКУ/Trend/ - Glensol, дочерняя компания Nobel Energy, специализирующаяся по эксплуатации месторождений и обслуживании оборудования, рада сообщить, что она успешно прошла аккредитованных аудит EASA (Ассоциации по Обслуживанию Электрооборудования), проведенный SGS UK – ведущей в мире компанией по тестированию, инспекциям и

сертификации.

EASA разработалa программу аккредитации EASA, основанную на стандартной спецификации EASA/ANSI AR 100. Аккредитация представляет собой строгий процесс, который требует наличия подтвержденного потенциала и возможностей. К ним относятся специальное оборудование и техника для ремонта, перемотки, капитального ремонта и

восстановлениеэлектродвигателей, надлежащее техническое обслуживание и сертификация такого оборудования и техники. Это также предполагает адекватные процедуры, методы контроля качества и, самое главное, квалифицированный персонал, знающий требования стандарта и способный контролировать влияние ремонтных услуг на эффективность двигателя.

Заместитель генерального директора Glensol, Анар Оруджев сказал: «Программа аккредитации EASA признана на международном уровне в автосервисной отрасли, и это достижение является результатом очень долгосрочного планирования и подготовки. Стоит отметить, что теперь мы не только являемся членом Совета EASA, но и наше предприятие аккредитовано этой ассоциацией. Мы очень гордимся тем, что достигли и придерживаемся самых высоких международных стандартов.

Хотел бы поздравить наш отдел технического обслуживания электродвигателей и генераторов с этим значительным достижением и высоко оценить их усилия, самоотверженность и командную работу на протяжении всего кропотливого процесса.

Это достижение подчеркивает доказанную способность Glensol поддерживать и повышать эффективность и надежность двигателей, а также внедрять лучшие в своем классе процедуры, обеспечивающие высочайшее качество ремонта. Более того, аккредитация EASA демонстрирует высокую компетентность компании в ремонте двигателей клиентов с

использованием исправного оборудования и точно откалиброванных инструментов в современной мастерской «одного окна».

Основанная в 2012 году как дочерняя компания Nobel Energy по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепромыслового оборудования, компания Glensol предоставляет отечественным и международным нефтегазовым компаниям вращающееся оборудование, включая услуги турбомашин, а также услуги по мониторингу, эксплуатации

и техническому обслуживанию, услуги в области технической подготовки, а также стала надежным поставщиком ряда важных энергетических компаний региона и мира.

Дополнительная информация: www.glensol.az.