Glensol стала аккредитованным сервисным центром EASA

БАКУ/Trend/ - Glensol, дочерняя компания Nobel Energy,
специализирующаяся по эксплуатации месторождений и обслуживании
оборудования, рада сообщить, что она успешно прошла аккредитованных
аудит EASA (Ассоциации по Обслуживанию Электрооборудования),
проведенный SGS UK – ведущей в мире компанией по тестированию,
инспекциям и
сертификации.
EASA разработалa программу аккредитации EASA, основанную на
стандартной спецификации EASA/ANSI AR 100. Аккредитация
представляет собой строгий процесс, который требует наличия
подтвержденного потенциала и возможностей. К ним относятся
специальное оборудование и техника для ремонта, перемотки,
капитального ремонта и
восстановлениеэлектродвигателей, надлежащее техническое обслуживание и сертификация такого оборудования и техники. Это также предполагает адекватные процедуры, методы контроля качества и, самое главное, квалифицированный персонал, знающий требования стандарта и способный контролировать влияние ремонтных услуг на эффективность двигателя.
Заместитель генерального директора Glensol, Анар Оруджев сказал: «Программа аккредитации EASA признана на международном уровне в автосервисной отрасли, и это достижение является результатом очень долгосрочного планирования и подготовки. Стоит отметить, что теперь мы не только являемся членом Совета EASA, но и наше предприятие аккредитовано этой ассоциацией. Мы очень гордимся тем, что достигли и придерживаемся самых высоких международных стандартов.
Хотел бы поздравить наш отдел технического обслуживания электродвигателей и генераторов с этим значительным достижением и высоко оценить их усилия, самоотверженность и командную работу на протяжении всего кропотливого процесса.
Это достижение подчеркивает доказанную способность Glensol
поддерживать и повышать эффективность и надежность двигателей, а
также внедрять лучшие в своем классе процедуры, обеспечивающие
высочайшее качество ремонта. Более того, аккредитация EASA
демонстрирует высокую компетентность компании в ремонте двигателей
клиентов с
использованием исправного оборудования и точно откалиброванных инструментов в современной мастерской «одного окна».
Основанная в 2012 году как дочерняя компания Nobel Energy по
эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепромыслового
оборудования, компания Glensol предоставляет отечественным и
международным нефтегазовым компаниям вращающееся оборудование,
включая услуги турбомашин, а также услуги по мониторингу,
эксплуатации
и техническому обслуживанию, услуги в области технической подготовки, а также стала надежным поставщиком ряда важных энергетических компаний региона и мира.
Дополнительная информация: www.glensol.az.