Приложение «Azercell Biznes» теперь в AppStore и Google Play!

БАКУ/Trend/ - Компания Azercell, нацеленная поддерживать своих партнеров в эффективной организации управления бизнесом, продолжает внедрение самых современных и инновационных решений. Лидирующий оператор мобильной связи запускает инновационное приложение и веб-платформу «Azercell Biznes», предоставляющие возможность более просто, быстро и удобно управлять корпоративными номерами.

Платформа отвечает основным потребностям пользователей и сочетает в себе функциональность, специально разработанный интерфейс и множество других преимуществ, позволяющие централизованно управлять мобильными номерами компании и выполнять различные операции. Доступ к сервисам самообслуживания, которые предлагает данная платформа, предоставляется контактным лицам компании.

Корпоративная функциональность:

- Возможность управлять одной или несколькими учетными записями компании с одним идентификатором пользователя;

- Возможность отслеживать всю информацию, связанную с номерами компании, включая финансовую отчетность, в режиме реального времени. Платформа оснащена функциями персонализированной фильтрации, группировки и поиска;

- Получение счетов, смена интернет-пакетов, открытие/закрытие линии связи, международной линии и роуминга, а также выполнение ряда других операций через приложение.

Адаптивный дизайн с поддержкой всех операционных систем:

- Интерфейс, поддерживающий все операционные системы и адаптивный дизайн дают возможность использовать как приложение, так и веб-версию платформы на любом компьютере или мобильном устройстве.

Лучший пользовательский опыт в роуминге:

- Информация о тарифах на роуминг и роуминговых интернет-пакетах, активация соответствующего интернет-пакета онлайн.

Круглосуточная служба поддержки клиентов:

- Возможность через платформу связаться с онлайн-службой поддержки клиентов «Azercell Biznes», работающей в режиме 24/7.

Платформа обеспечивает высокий уровень конфиденциальности данных клиентов и безопасность транзакций. Все сообщения, платежные реквизиты, файлы и данные, передаваемые через приложение, защищены новейшей технологией шифрования. Рассчитанная на широчайшую базу пользователей, цифровая платформа поддерживает азербайджанский, русский и английский языки.

Функциональные возможности платформы будут регулярно расширяться, чтобы обеспечить абонентам лучший клиентский опыт.

Загрузите бесплатное приложение «Azercell Biznes» из AppStore или Google Play, чтобы обеспечить эффективную связь, полный контроль за номерами компании и оптимизацию ваших деловых расходов!

«Azercell Biznes» - создан для вашего удобства!

Для дополнительной информации: Инновационное бизнес-приложение