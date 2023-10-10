Кампания «Девушкам белое к лицу» стала обладателем еще одного Гран-при

БАКУ/Trend/ - Кампания «Девушкам белое к лицу», проводимая Azercell и Федерацией дзюдо Азербайджана, получила Гран-при крупнейшего коммуникационного фестиваля Центральной Азии «Red Jolbors». Помимо Гран-при, проект завоевал в общей сложности три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Кампания «Девушкам белое к лицу» выбрана победителем в следующих номинациях из 509 заявок, поступивших из 6 стран (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Россия):

1. Гран-при фестиваля за 2023 год.

2. Номинация «PR-кампания» - золотая награда.

3. Номинация «Стратегия кампании» - золотая награда.

4. Номинация «PR-стратегия» - золотая награда.

5. Номинация «Комплексная кампания» - серебряная награда.

6. Номинация «Социальный охват» - бронзовая награда.

7. Номинация «Спонсорство» - бронзовая награда.

В качестве жюри выступили профессионалы рекламы из Великобритании, Малайзии, России, Италии и Новой Зеландии. Отметим, что креативным партнером акции «Девочки в белых костюмах» является рекламное агентство «Endorphin».

Следует отметить, что это второй фестиваль и вторая награда Гран-при, которой была удостоена социальная кампания «Девушкам белое к лицу». Проект одержал победу в 6 из 13 номинаций на международном фестивале «Ad Black Sea», прошедшем в Грузии в прошлом месяце.

Социальная кампания «Девушкам белое к лицу», проводимая ООО «Azercell Telecom» в партнерстве с Федерацией дзюдо Азербайджана, направлена на повышении интереса к спорту и пропаганде здорового образа жизни в обществе. Также кампания затрагивает проблему ранних браков.

В рамках кампании «Девушкам белое к лицу» первые 1000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах Азербайджана, получили в подарок дзюдоги.

Получить дополнительную информацию о проекте вы можете по этой ссылке:

https://qizlaraagyarasir.az/#