«Nar» продолжает поддерживать интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг»

БАКУ /Trend/ - Начинается 22-й сезон конкурса знаний «Брейн-ринг», проводимого при поддержке «Nar». В новом сезоне за кубок «Знаний» будут бороться 19 команд, представляющих 9 регионов и 7 вузов. Соревнования можно посмотреть каждое воскресенье в 17:00 на Общественном телевидении.

По правилам в год разыгрывается 2 сезона игры. В 1-м сезоне объявляется победитель Кубка «Nar», а во 2-м сезоне — победитель Кубка «Знаний». В конце года победитель каждого кубка, то есть 2 команды, соревнуются за звание чемпиона Азербайджана. В текущем сезоне обладатель Кубка «Знаний» поборется за этот титул с командой «Бирбанк».

Следует отметить, что поддержка науки и образования является одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности «Nar». Информацию о других проектах КСО, реализуемых мобильным оператором, вы можете получить на странице nar.az/projects.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене