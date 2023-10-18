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«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)

ИКТ Материалы 18 октября 2023 16:38 (UTC +04:00)
«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ – С 19 по 21 октября при генеральном спонсорстве компании «Azercell Telecom» пройдет 3-я Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха - Rebuild Karabakh». Основная цель выставки - увеличение объемов инвестиций за счет привлечения международных компаний к участию в развитии Карабаха, восстановлении его инфраструктуры и строительстве гражданских объектов.

Выступая на пресс-конференции, посвященной открытию выставки, Директор по Связям с Партнерами «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинская сообщила, что компания является активным участником восстановительных и реконструкционных работ, ведущихся в Карабахе. Azercell, построивший первую мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, в настоящее время развернул в Карабахе 125 базовых станций, работающих по технологии LTE.

«На днях Господин Президент поднял флаг Азербайджана в Ханкенди, а еще ранее компания Azercell ввела в эксплуатацию свою мобильную сеть в Ханкенди, Ходжалы и Агдере, в зонах Аскеранского и Сарсангского водохранилищ, а также во многих районах, освобожденных от оккупации. Мы гордимся тем, что служим нашим гражданам, возвращающимся на родные земли в рамках программы «Великого Возвращения». Azercell является первым оператором мобильной связи, открывшим центр обслуживания клиентов и официальный дилерский магазин в Карабахе, в том числе в городе Шуша. Первый официальный дилерский магазин компании открыт в селе Агалы Зангиланского района, построенного в соответствии с концепцией «Умная деревня» (Smart Village). Также в прошлом году Azercell начал применение «зеленых» технологий в Карабахе и установил в Губадлы и Джабраиле базовые станции, работающие на солнечных батареях. В настоящее время планируется ввести в эксплуатацию «зеленые» станции и в других районах, доведя их общее количество до 35».

Azercell продолжает работу в направлении расширения сети нового поколения на освобожденных от оккупации землях с целью обеспечения возвращающегося домой населения современными услугами связи.

Подробную информацию о выставке можно получить на официальном сайте www.rebuildkarabakh.az.

«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)
«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)
«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)
«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)
«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)
«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)
«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)
«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)
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