«Azercell» поддерживает проведение выставки «Rebuild Karabakh» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – С 19 по 21 октября при генеральном спонсорстве компании «Azercell Telecom» пройдет 3-я Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха - Rebuild Karabakh». Основная цель выставки - увеличение объемов инвестиций за счет привлечения международных компаний к участию в развитии Карабаха, восстановлении его инфраструктуры и строительстве гражданских объектов.

Выступая на пресс-конференции, посвященной открытию выставки, Директор по Связям с Партнерами «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинская сообщила, что компания является активным участником восстановительных и реконструкционных работ, ведущихся в Карабахе. Azercell, построивший первую мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, в настоящее время развернул в Карабахе 125 базовых станций, работающих по технологии LTE.

«На днях Господин Президент поднял флаг Азербайджана в Ханкенди, а еще ранее компания Azercell ввела в эксплуатацию свою мобильную сеть в Ханкенди, Ходжалы и Агдере, в зонах Аскеранского и Сарсангского водохранилищ, а также во многих районах, освобожденных от оккупации. Мы гордимся тем, что служим нашим гражданам, возвращающимся на родные земли в рамках программы «Великого Возвращения». Azercell является первым оператором мобильной связи, открывшим центр обслуживания клиентов и официальный дилерский магазин в Карабахе, в том числе в городе Шуша. Первый официальный дилерский магазин компании открыт в селе Агалы Зангиланского района, построенного в соответствии с концепцией «Умная деревня» (Smart Village). Также в прошлом году Azercell начал применение «зеленых» технологий в Карабахе и установил в Губадлы и Джабраиле базовые станции, работающие на солнечных батареях. В настоящее время планируется ввести в эксплуатацию «зеленые» станции и в других районах, доведя их общее количество до 35».

Azercell продолжает работу в направлении расширения сети нового поколения на освобожденных от оккупации землях с целью обеспечения возвращающегося домой населения современными услугами связи.

Подробную информацию о выставке можно получить на официальном сайте www.rebuildkarabakh.az.