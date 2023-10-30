«Лаборатория Касперского» признана лидером на рынке защиты конечных устройств по версии SoftwareReviews

БАКУ /Trend/ - «Лаборатория Касперского» получила награду Data Quadrant Awards от SoftwareReviews — платформы, которая собирает мнения потребителей о рынке корпоративного программного обеспечения. Компании присвоен статус «Лидера» (Leader) среди производителей продуктов для защиты конечных устройств. Решение Kaspersky Security для бизнеса получило 97 баллов по показателю Net Emotional Footprint («Общий эмоциональный след»), основанному на отзывах пользователей.

Рейтинг, составленный SoftwareReviews, отражает общее отношение к продуктам и поставщикам со стороны пользователей — а именно ИТ-специалистов и представителей бизнеса.

Результаты были представлены в обзоре Endpoint Protection Data Quadrant report в августе 2023 года. В нем также были отмечены высшие оценки Kaspersky Security для бизнеса по таким критериям, как поддержка клиентов, пользовательский опыт и работа над улучшением продукта. При этом 90% клиентов сообщили, что порекомендовали бы решение кому-то другому.

Kaspersky Security для бизнеса в автоматическом режиме обеспечивает защиту от программ-вымогателей — ключевой угрозы для бизнеса. Для этого используется многоуровневый подход, основанный на технологиях машинного обучения, а также данных об угрозах, собираемых со всего мира. Решение помогает бороться с файловыми или бесфайловыми атаками, эксплойтами, руткитами и многими другими рисками, поэтому клиенты могут быть уверены в безопасности своего бизнеса.

«Наша компания постоянно совершенствует свои продукты для обеспечения ещё более надёжной защиты компаний от киберугроз. Это регулярно подтверждают наши лидирующие места в международных рейтингах. Kaspersky Security для бизнеса обеспечивает всеобъемлющую защиту конечных точек от массовых угроз и предоставляет возможности продвинутых решений для противодействия таргетированным атакам. Мы ценим, что клиенты выбирают и рекомендуют наши решения — это лучшая награда за нашу работу», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

SoftwareReviews ежегодно присуждает награду Data Quadrant Awards лучшим поставщикам программного обеспечения на основе мнения ИТ-специалистов и представителей бизнеса. Среди критериев оценки — характеристики продукта и технические возможности ПО, готовность порекомендовать решение, опыт взаимодействия клиентов с компанией. Из этих баллов складывается показатель Net Emotional Footprint, отражающий общее впечатление от использования продукта. В списке решений, получивших награду Data Quadrant, можно найти их относительный рейтинг и классификацию. Публикуемые оценки собираются от реальных конечных пользователей и тщательно проверяются.

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О «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Компания также создает кибериммунные решения, которые базируются на микроядерной операционной системе KasperskyOS и обеспечивают «врождённую» безопасность.

О SoftwareReviews

SoftwareReviews — подробный источник данных о покупателях и рынке корпоративного ПО. Методология SoftwareReviews, основанная на сборе пользовательских мнений от ИТ-специалистов и представителей бизнеса, позволяет получить детальное и достоверное представление о том, как клиенты приобретают и оценивают корпоративное ПО.