«Сотрудник банка» – любимая «маска» онлайн-злоумышленников в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана предупреждает граждан о мошеннических объявлениях по выдаче кредитов: злоумышленники предлагают возможность «быстрого и выгодного кредита», распространяя фишинговые рассылки через почту и мессенджеры. Действительно, согласно опросу Kaspersky*, среди респондентов, сталкивавшихся с онлайн-мошенничеством, 38% опрошенных отметили, что злоумышленники представлялись сотрудниками банка или какой-либо финансовой организации.

В целом 44% респондента отметили, что на момент проведения опроса онлайн-мошенники атаковали их самих или их близких чаще, чем в прошлом году. При этом еще год назад первое место по популярности делили представители банков и финансовых организаций и популярных брендов: эти ответы тогда набрали по 27%. Теперь банк и финансовая организация вышли на первое место, став «любимым» прикрытием мошенников. Не менее интересно и то, что, попавшись на уловки злоумышленника, больше половины участников опроса (57%) не обращались с жалобой в свой банк.

Как отмечают представители банков, сегодня наиболее распространенной схемой обмана является социальная инженерия. Чтобы победить мошенников и уберечь свои деньги помогут в первую очередь бдительность и финансовая грамотность.

«Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в смс от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Сотрудники банка никогда не попросят вас снимать деньги со счетов, переводить их на дополнительные, якобы «безопасные» счета либо передавать курьерам. Деньги клиентов хранятся в безопасности только на том счете, который сам клиент ранее физически открывал в обслуживающем банке. Поэтому в любом случае советуем всегда перепроверять информацию, самостоятельно позвонив в банк по официальным контактным данным», – прокомментировал Эльвин Садиров, начальник отдела информационной безопасности ВТБ (Азербайджан).

«Собственные сбережения – то, что волнует каждого человека. Зная это, злоумышленники, не стесняясь, прикрываются в своих звонках темой с банками. Дополненные приемами социальной инженерии, такие мошеннические схемы становятся еще более действенными. Человек может заподозрить обман, но зачастую страх за свои накопления побеждает здравый смысл. Мы призываем граждан не только перепроверять информацию, самостоятельно обращаясь в банк, но также не верить в «банковские» схемы. Которые злоумышленники реализуют в сети. Например, в виде фишинговых рассылок. Если в письме или сообщении из мессенджера вас просят перейти по ссылке, ввести данные карты, чтобы остановить подозрительные транзакции по ней – остановитесь. Дополнительной подстраховкой будет надежное защитное решение на вашем конечном устройстве», – дополняет Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

* Исследование было проведено исследовательской компанией ERA Marketing Center, в Декабре 2022 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку (200 анкет), Гянджа и Сумгаит (по 50 анкет в каждом из этих городов), у которых есть дети в возрасте 0-17 лет. Всего было опрошено 300 респондентов.