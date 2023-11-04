Azercell в тройке лидеров страны по уровню кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Мероприятие "Critical Infrastructure Defense Challenge 2023" (CIDC-2023), организованное совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности, стало важной вехой в сфере кибербезопасности Азербайджана.

Впервые в Азербайджане, в виртуальной войне с моделированием кибератак, приняли участие сотрудники отделов информационной безопасности государственных организаций, образовательных учреждений, телекоммуникационных компаний и банков. В рамках конкурса «Кибервойна» команда «Cybercell», в состав которой вошли сотрудники департамента безопасности Azercell Вусал Гасанов, Амираслан Гулиев, Джавид Джаббарл, Ахмед Гаджылы и Чингиз Балабеков, завоевала титул вице-чемпиона. В то же время сотрудник департамента Исмаил Эйюб занял первое место в личном зачете, опередив 136 участников конкурса.

Фуад Сафаров, руководитель отдела безопасности Azercell, сказал: «Мы очень гордимся выдающимися результатами нашей команды Cybercell в конкурсе «Critical Infrastructure Defense Challenge 2023». Это достижение подчеркивает нашу непоколебимую приверженность защите критической инфраструктуры от киберугроз и укрепляет позиции Azercell как ведущего оператора связи. Мы также поздравляем нашего сотрудника Исмаила Эйюба, занявшего первое место в индивидуальных соревнованиях, и желаем ему новых успехов!"

Следует отметить, что к участию в конкурсе была допущена 41 команда, представлявшая государственные и частные учреждения, относящиеся к категории критической инфраструктуры, 20 из которых вышли в финал. В финале участники конкурса выполняли такие задачи, как обеспечение защиты инфраструктуры в кризисной ситуации путем моделирования реальных кибератак. Команда «Cybercell» компании Azercell справилась со всеми поставленными задачами с высоким профессионализмом и вошла в число призеров конкурса.