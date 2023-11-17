Цифровая библиотека от Azercell была представлена на 9-й Бакинской Международной Книжной Выставке! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Azercell выступил спонсором 9-й Бакинской Международной Книжной Выставки, посвященной 100-летнему юбилею Национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, которая проходила в Баку Экспо Центре. Компания представила свою цифровую библиотеку в мобильных приложениях «Litres» и «Bookmate», официальным партнером которых она была, предлагая их на локальном рынке со скидками. Помимо продвижения инновационных тенденций и услуг в нашей стране, Azercell представил читателям электронные и аудиокниги, подкасты и контент в других форматах на четырех иностранных языках в рамках цифровой библиотеки через международные платформы, способствуя продвижению азербайджанской литературы на мировом рынке и популяризации культуры чтения.

Официальные гости во главе с Министром культуры и туризма Азербайджанской Республики господином Адилем Керимли, посетившие презентационную зону выставки, после близкого ознакомления с проектами Azercell в области электронных и аудиокниг, высоко оценили возможности цифровой библиотеки. Директор по Связям с Партнерами «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинская отдельно отметила, что компания всячески поддерживает реализацию проектов в сфере культуры. «Придерживаясь наших принципов корпоративной социальной ответственности мы поддерживаем социальные проекты, делая основной упор на те, которые служат улучшению качества жизни людей и продвижению азербайджанской культуры с помощью технологий. Цель нашего проекта по созданию цифровой библиотеки - обеспечение доступа к азербайджанской литературе из любой точки мира, создание качественного контента на азербайджанском языке, а также продвижение национальных писателей на мировой арене. Вскоре мы также представим очередной сборник аудиокниг, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева», - сообщила Нигяр Шихлинская.

Следует отметить, что Azercell был единственным оператором мобильной связи, принимавшим участие в работе выставки.