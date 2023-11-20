Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства цифрового развития Азербайджана, меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности подписан между Службой электронной безопасности Азербайджана и Государственной технической службой Казахстана

Отметим, что подписание состоялось в ходе визита делегации во главе с начальником Службы электронной безопасности Азербайджана Самиром Расуловым в Казахстан.

Меморандум о взаимопонимании устанавливает рамки сотрудничества и взаимодействия между сторонами в области информационной безопасности, особенно в части реагирования на инциденты.

На церемонии подписания меморандума о взаимопонимании Самир Расулов заявил, что изучение передового опыта борьбы с существующими киберугрозами, осуществление взаимного обмена опытом и информацией окажет значительное положительное влияние на обеспечение информационной безопасности обеих стран.

В рамках визита с участием делегации также были проведены встречи с представителями Национального центра по борьбе с компьютерными инцидентами Казахстана (KZ-CERT) и ведущих компаний в области информационной безопасности в Казахстане.

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