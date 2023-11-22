Сергей Кондратенко: блокчейн и децентрализованные финансы (DeFi)

БАКУ /Trend/ -Технология блокчейн оказывает значительное воздействие на финансовый сектор в последние годы. Согласно мнению эксперта в области финтеха, Сергея Кондратенко, блокчейн действует как децентрализованный цифровой реестр. Он обеспечивает безопасные и защищенные от несанкционированного доступа транзакции без необходимости вмешательства банков и других финансовых институтов. Эта инновация оказала значительное воздействие на финтех-компании в различных сферах.

По прогнозам аналитиков, объем мирового рынка блокчейн в финтехе к 2032 году достигнет $580,97 млрд, по сравнению с $2,12 млрд в 2022 году. Этот рост обусловлен несколькими факторами: активным внедрением технологии блокчейн финансовыми учреждениями, растущими требованиями к безопасности и прозрачности транзакций, а также увеличением популярности криптовалют.

Сергей Кондратенко – специалист в широком спектре услуг электронной коммерции с многолетним опытом работы. В настоящее время Сергей является владельцем и руководителем группы компаний, занятых не только в различных сегментах электронной коммерции, но и успешно работающих в различных юрисдикциях, представленных на всех континентах мира. Основная цель - привлечение нового трафика, создание и предоставление такого опыта работы в Интернете, который бы привлек внимание пользователей к бренду, и превратил посетителей в покупателей при максимизации общей прибыльности Интернет-бизнеса.

Что такое блокчейн и как применяется эта технология?

В основе технологии блокчейн лежит структура, которая хранит записи транзакций (блоки) в нескольких базах данных (часто называемых "цепочками") в сети, соединенной через одноранговые узлы.

- Каждая транзакция в этой системе аутентифицируется с использованием цифровой подписи владельца, что гарантирует ее подлинность и защищает от подделки. Это обеспечивает высокий уровень безопасности информации в цифровом реестре, - объясняет Сергей Кондратенко.

Технология блокчейн в своей сути представляет собой последовательную цепочку блоков, где каждый содержит определенный объем данных. Эти блоки тесно связаны друг с другом с использованием криптографических методов, образуют хронологическую цепь информации.

По словам Сергея Кондратенко, одним из ключевых составляющих блокчейна являются блоки.

Блоки. Каждый блок в блокчейне содержит три таких основных компонента:

Заголовок с метаданными, такими как временная метка, которая создается с использованием случайного числа в процессе майнинга, и хеш предыдущего блока, обеспечивая целостность цепочки. Раздел данных. Здесь хранится основная информация - транзакции и смарт-контракты. Эти данные являются актуальными и важными для функционирования блокчейна. Хэш. Наконец, каждый блок имеет свой собственный уникальный хэш. Он представляет собой криптографическое значение, которое используется для проверки целостности блока. Этот хэш обеспечивает безопасность данных в блокчейне.

Время блока - еще одна составляющая блокчейна. Это интервал, необходимый для создания нового блока в блокчейне, связующее звено.

- Разные блокчейны могут иметь разные времена блокировки, варьирующиеся от нескольких секунд до минут или часов. Более короткое время блокировки способствует оперативному подтверждению транзакций, но при этом может возникать больше конфликтов. С другой стороны, более длительное время блокировки увеличивает время подтверждения транзакций, но снижает вероятность конфликтов, - сообщает Сергей Кондратенко.

Хрдфорки, децентрализация, завершенность и открытость - характеристики блокчейна, на которые обращает внимание Сергей Кондратенко.

Хардфорки. В мире блокчейна хардфорк представляет собой ситуацию, когда происходит несогласованное изменение протокола блокчейна, это приводит к разделению цепочки на две отдельные ветви. Такое случается, когда узлы сети не могут достичь консенсуса относительно изменений. Хардфорки могут приводить к созданию новых криптовалют или разделению существующих, и их разрешение требует согласия участников сети.

Децентрализация - это ключевая характеристика технологии блокчейн. В децентрализованной системе блокчейн отсутствует центральный орган контроля, и решения принимаются коллективно, узлами сети. Они совместно проверяют и согласовывают транзакции, которые будут внесены в блокчейн. Децентрализация повышает прозрачность, доверие и безопасность, а также снижает риски манипуляций данными.

Завершенность означает, что транзакции, одобренные и включенные в блок, становятся неизменными и не могут быть отменены. Эта функция блокчейн обеспечивает целостность, безопасность данных и предотвращает двойные расходы.

Открытость технологии блокчейн делает ее доступной для всех, кто хочет участвовать в сети, при условии соблюдения правил консенсуса. Это способствует инклюзивности, прозрачности и инновациям, так как допускает участие в системе различных заинтересованных сторон

Как работает технология блокчейн?

В последние годы многие компании по всему миру интегрируют технологию блокчейн. Сергей Кондратенко говорит, что она объединяет три важных компонента:

Криптографические ключи являются важнейшей частью блокчейна. Они включают в себя открытые и закрытые ключи, которые обеспечивают безопасность и аутентификацию в ходе транзакций между участниками. Одноранговая сеть с общим реестром. Суть блокчейна заключается в наличии одноранговой сети, где множество участников имеют доступ к общему реестру. Он содержит информацию о транзакциях и записях сети. Блокчейн использует средства вычислений для хранения, подтверждения транзакций и записей в сети.

Криптографические ключи играют важную роль в обеспечении безопасных цифровых идентификаторов. В контексте криптовалют, это позволяет участникам авторизовывать и контролировать транзакции с использованием "цифровой подписи".

Сергей Кондратенко: Технические основы и безопасность в DeFi

DeFi, или децентрализованные финансы, представляют собой новую и быстро развивающуюся область в мире криптовалют и блокчейна. Сергей Кондратенко обращает внимание на то, что DeFi предоставляют возможность создания, управления финансовыми инструментами и услугами без привлечения традиционных посредников, таких как банки и брокеры.

Эксперт обращает внимание на такие технические особенности DeFi:

Блокчейн. DeFi основаны на блокчейне, который является распределенным и надежным реестром транзакций. Ethereum - одна из наиболее популярных блокчейн-платформ для DeFi, но также существуют другие, такие как Binance Smart Chain, Solana и другие.

Смарт-контракты. Эфирные смарт-контракты являются основой DeFi. Это программные коды, которые выполняются автоматически при определенных условиях. Смарт-контракты обеспечивают автономность и надежность DeFi-платформ.

Децентрализованные приложения (DApps). DApps строятся поверх блокчейна и используют смарт-контракты для предоставления различных финансовых услуг, таких как обмен, кредитование, стейкинг и другие.

Сергей Кондратенко также говорит о том, что DeFi-проекты подвержены различным угрозам, включая атаки взлома смарт-контрактов, атаки на консенсус механизм блокчейна, фишинг и другие. Злоумышленники могут украсть средства пользователей, манипулировать рынками. Например, в 2022 году значительная часть похищенных средств, на сумму $3,1 млрд, была связана с протоколами DeFi, которые составили 82,1% от общего объема украденных активов.

Для того, чтобы предотвратить подобное, специалист предлагает прислушаться к ряду актуальных советов при использовании DeFi

Аудит и тестирование. Перед запуском DeFi-проекта крайне важно провести аудит смарт-контрактов и тщательное тестирование для выявления уязвимостей и ошибок в коде. Белые списки и многосигнатурные кошельки. Многие DeFi-проекты используют белые списки для ограничения доступа к некоторым функциям или адресам. Также многосигнатурные кошельки предоставляют дополнительный уровень безопасности, требуя согласия нескольких ключей для совершения транзакций. Децентрализованные форумы и аудиторы. Сообщество DeFi активно сотрудничает в обнаружении и устранении уязвимостей. Независимые аудиторы и агентства также помогают в обеспечении безопасности. Обучение и осведомленность. Пользователи DeFi должны изучить проект, в который инвестируют, и использовать только проверенные и безопасные платформы.

Мир банковского дела и в целом финтех находятся в процессе постоянного внедрения динамических инноваций. Банки и необанки, финтех-стартапы, технологические гигантов, такие как Google, Apple и Amazon, вынуждены постоянно адаптироваться к изменениям. В этом помогают блокчейн и DeFi. Сергей Кондратенко подчеркивает, что благодаря своей децентрализованной и неизменной природе их использование в банковской сфере является заманчивой перспективой для финансовых учреждений. У них появляется возможность повысить прозрачность, безопасность и доступность финансовых услуг.