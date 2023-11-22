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ASAN Xidmət на выставке стран SPECA представил робота, функционирующего на основе ИИ

ИКТ Материалы 22 ноября 2023 16:46 (UTC +04:00)
ASAN Xidmət на выставке стран SPECA представил робота, функционирующего на основе ИИ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - ASAN Xidmət на выставке стран SPECA представила робота, функционирующего на основе искусственного интеллекта (ИИ) "РобоРек".

Об этом в среду Trend сказала заместитель международного отдела ASAN Xidmət Турана Гасымова.

Она отметила, что данный экспонат представлен в разделе "цифрового развития и инноваций", где демонстрируются передовые технологии и новейшие достижения в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности и робототехники.

"РобоРек – заменяя традиционную статическую рекламу, представляет собой робота, функционирующего на основе искусственного интеллекта в закрытых помещениях, на конференциях, в университетах, торговых центрах, аэропортах и презентациях продукции", - сообщила она.

Т.Гасымова подчеркнула, что экспозиция направлена на демонстрацию возможностей современных гаджетов и программного обеспечения в трансформации повседневной жизни и рабочих процессов.

"Представленные проекты в рамках экспозиции разработаны азербайджанскими стартапами при поддержке ASAN Xidmət", - добавила она.

Отметим, что помимо робота на выставке также представлена голограмма.

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