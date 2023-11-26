В Азербайджане большей популярностью в сфере кибербезопасности пользуется DLP-система

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане большей популярностью пользуется DLP-система, то есть система предотвращения утечки данных, или Data Leak Prevention/Data Loss Prevention (предотвращение утечки/потери данных).

Об этом сказал Trend начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.

"В Азербайджане наши продукты представлены в полной мере с учетом особенностей местного законодательства. То есть существуют вариации в том, что можно контролировать в разных странах. Мы соблюдаем все эти нормы. Поэтому объем поставок может незначительно различаться в разных странах из-за местного законодательства", - отметил он.

Говоря о секторах, в которых широко используются продукты "СёрчИнформ", Дрозд подчеркнул, что банки традиционно стоят во главе списка.

"Банки всегда были объектом регулирования и у них, как правило, больше денег. Но также наши продукты используются и в других секторах, включая порты, ритейл, обрабатывающие отрасли, нефтедобывающую промышленность – по сути, во всех областях, потому что, как я уже сказал, проблемы в этих сферах общие. Утечки информации могут возникнуть в любой организации, и важно поддерживать порядок в документообороте, следить за местоположением документов, их перемещением и циклом их жизни. Поэтому распределение, можно сказать, однородно. Однако, если говорить о внедрении новых технологий, то банки всегда выступают в роли лидеров на рынке", - сказал Дрозд.

По его словам, в Азербайджане наблюдается интерес к ИБ-аутсорсингу.

"В последние месяцы в Азербайджане наблюдается значительный рост интереса к информационной безопасности и технологическим инновациям. Анализ показывает, что предприятия и организации страны все больше обращаются к ИБ-аутсорсингу в поиске надежных и профессиональных решений для защиты своих данных и информационных систем. ИБ-аутсорсинг, или аутсорсинг информационной безопасности, представляет собой практику передачи управления и обеспечения информационной безопасности внешнему поставщику услуг. Организации выбирают ИБ-аутсорсинг для того, чтобы получить доступ к специалистам по безопасности и передовым технологиям без необходимости создания и поддержания внутренней ИБ-инфраструктуры. Это включает в себя услуги, такие как мониторинг угроз, анализ рисков, управление событиями и инцидентами, а также внедрение защитных мероприятий для защиты от кибератак и утечек данных. Рост популярности ИБ-аутсорсинга в Азербайджане связан с увеличением числа киберугроз и осознанием предприятиями важности обеспечения надежной защиты своих информационных ресурсов. Этот тренд способствует не только повышению безопасности бизнеса, но также развитию рынка ИБ-услуг в стране", - добавил Алексей Дрозд.

Отметим, что компания "СёрчИнформ" – ведущий российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП "Руссофт", член АПКИТ. Аккредитована в качестве ИТ-компании. Более четырех тысяч клиентов в 20+ странах мира.