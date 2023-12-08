Цифровая трансформация Азербайджана будет ориентирована на обслуживание граждан - Ernst & Young (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Цифровая трансформация Азербайджана будет ориентирована на обслуживание граждан, их потребностей и предоставляемых услуг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил сотрудник компании Ernst & Young (EY), руководитель практики цифрового правительства на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), руководитель стартапов EY MENA Мохаммад Джей Сир (Mohammad J Sear).

"Сегодня проходит обучающая программа Агентства по инновациям и цифровому развитию (IRIA). И я здесь рассказываю о конкретных примерах в области цифрового правительства из региона Персидского залива в частности и Ближнего Востока в целом, а также о некоторых глобальных примерах. Идея заключается в том, чтобы поделиться опытом о том, что эффективно и успешно функционирует, что не так хорошо работает, и какие уроки мы можем извлечь из опыта других стран, особенно тех, которые находятся в верхней части рейтинга в области цифрового правительства. Это мероприятие очень важно, потому что оно пытается создать потенциал будущего для цифрового правительства Азербайджана и, конечно же, задаст тон тому, как мы будем проводить цифровую трансформацию правительства, чтобы сделать его более эффективным и ориентированным на обслуживание граждан, их потребностей и предоставляемых услуг", - отметил он.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

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