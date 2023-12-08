В Азербайджане ведется работа над повышением уровня цифровой грамотности в рамках программы "Цифровая академия" (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Цель программы ”Цифровая академия” - внести вклад в повышение уровня цифровой грамотности и цифровых навыков в каждом секторе азербайджанской экономики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил руководитель программы "Цифровая академия" Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Алексей Гусев.

"В следующем году İRİA обязательно продолжит работу с Digital Nations, а также с различными другими агентствами, возможно, не ограничиваясь государственным сектором. Как вы, вероятно, знаете, у нас много образовательных мероприятий для широкой общественности, таких как стипендиальная программа TechNest. Наша цель - повысить уровень цифровой грамотности и уровень цифровых навыков в каждом секторе азербайджанской экономики", - отметил он.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

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