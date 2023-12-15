В преддверии Нового года Azercell запускает новую кампанию со смартфонами Samsung!

БАКУ /Trend/ - «Azercell Telecom», предоставляющая абонентам технологические решения и новые модели смартфонов, с 15 декабря 2023 года объявляет о старте кампании для покупателей смартфонов Samsung. В преддверии Нового года лидирующий мобильный оператор дарит интернет-пакет объемом в 1 ГБ на 12 месяцев всем абонентам, приобретающим модели смартфонов Samsung серии A. В кампании могут участвовать новые и действующие абоненты постоплатной и предоплатной (SimSim) линий.

Чтобы воспользоваться преимуществами новой кампании, достаточно купить один из 6 смартфонов Samsung серии A в официальных центрах продаж Azercell и магазинах Kontakt Home. Смартфоны стоимостью от 259 AZN можно приобрести за наличную оплату. Подарочный интернет-пакет объемом в 1 ГБ будет автоматически продлеваться каждые 30 дней в течение 12 месяцев.

Акция действует до 31 января 2024 года. Более подробную информацию можно получить по ссылке https://bit.ly/AzercellGalaxyA

Не упустите возможность воспользоваться выгодной кампанией Azercell, чтобы порадовать своих близких в преддверии праздников.