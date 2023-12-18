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При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023

ИКТ Материалы 18 декабря 2023 15:32 (UTC +04:00)
При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023

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БАКУ/Trend/ - При генеральном спонсорстве компании CityNet прошел конкурс Национальной Интернет Премии – MilliNet 2023. На итоговой церемонии награждения победителей конкурса MilliNet, традиционно проводимой Интернет Форумом Азербайджана, присутствовали представители государственного и частного сектора, интернет-сообщества страны, ведущих компаний, работающих в секторе ИКТ, а также медиаорганизаций.

В этом году на конкурс было представлено 222 интернет-ресурса по 13 номинациям, из них было принято 195. Уникальностью этого года стало новшество в оценке ресурсов, помимо традиционных аспектов (дизайн, контент и технические характеристики), также учитывались их полезность, значимость и масштабность проекта. В итоге, среди 71 ресурса, которые участвовали в 13 номинациях и получили статус номинантов, были отобраны наилучшие.

«CityNet, руководствуясь в своей деятельности принципом клиентоориентированности и постоянно применяя инновации, играет активную роль в развитии сектора информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане. Мы рады поддержать конкурс MilliNet 2023 и заинтересованы в реализации проектов, способствующих развитию цифровой экосистемы в нашей стране. Наша цель как компании — всегда обеспечивать качественную связь и превосходное обслуживание абонентов в индивидуальном и корпоративном сегментах. В этом направлении мы продолжим применять новейшие инновации и расширять зону охвата по всей стране», - подчеркнул генеральный директор CityNet Теймур Аскерзаде.

MilliNet — это конкурс, который объединяет специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, способствует инновациям и продвижению лучших национальных интернет-ресурсов, в целом внося свою лепту в развитие информационных технологий в нашей стране.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.citynet.az или же позвонив по номеру *1177.

При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023
При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023
При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023
При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023
При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023
При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023
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