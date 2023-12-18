При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023

БАКУ/Trend/ - При генеральном спонсорстве компании CityNet прошел конкурс Национальной Интернет Премии – MilliNet 2023. На итоговой церемонии награждения победителей конкурса MilliNet, традиционно проводимой Интернет Форумом Азербайджана, присутствовали представители государственного и частного сектора, интернет-сообщества страны, ведущих компаний, работающих в секторе ИКТ, а также медиаорганизаций.

В этом году на конкурс было представлено 222 интернет-ресурса по 13 номинациям, из них было принято 195. Уникальностью этого года стало новшество в оценке ресурсов, помимо традиционных аспектов (дизайн, контент и технические характеристики), также учитывались их полезность, значимость и масштабность проекта. В итоге, среди 71 ресурса, которые участвовали в 13 номинациях и получили статус номинантов, были отобраны наилучшие.

«CityNet, руководствуясь в своей деятельности принципом клиентоориентированности и постоянно применяя инновации, играет активную роль в развитии сектора информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане. Мы рады поддержать конкурс MilliNet 2023 и заинтересованы в реализации проектов, способствующих развитию цифровой экосистемы в нашей стране. Наша цель как компании — всегда обеспечивать качественную связь и превосходное обслуживание абонентов в индивидуальном и корпоративном сегментах. В этом направлении мы продолжим применять новейшие инновации и расширять зону охвата по всей стране», - подчеркнул генеральный директор CityNet Теймур Аскерзаде.

MilliNet — это конкурс, который объединяет специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, способствует инновациям и продвижению лучших национальных интернет-ресурсов, в целом внося свою лепту в развитие информационных технологий в нашей стране.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.citynet.az или же позвонив по номеру *1177.