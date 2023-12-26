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Azercell представляет обновленную услугу роуминга перед Новым годом

ИКТ Материалы 26 декабря 2023 12:20 (UTC +04:00)
Azercell представляет обновленную услугу роуминга перед Новым годом

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БАКУ /Trend/ - Azercell предоставляет обновленную услугу роуминга перед Новым годом с целью развития клиентского опыта абонентов в роуминге.

• Теперь интернет пакеты в роуминге стали более доступными. Azercell расширил охват, добавив более 60 дополнительных сетей. Теперь абоненты могут воспользоваться роуминг интернет пакетами Azercell в сетях 210 операторов в более чем 88 странах. Кроме того, при использовании пакетов нет необходимости выбирать сеть в ручную.

• Во время путешествий с использованием приложения "Kabinetim", официального сайта Azercell и службы поддержки (Live chat) за использование трафика плата не взимается.

• Также, учитывая запросы партнеров, специально для корпоративных клиентов предоставлен новый роуминг пакет для Интернета объемом 10 ГБ.

Для получения более подробной информации об услуге роуминга от Azercell посетите:

https://www.azercell.com/az/personal/plans-and-services/roaming.html

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