БАКУ /Trend/ - IT-продукция Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель общественного объединения "Азербайджанский консорциум экспорта инноваций" (AZINNEX) Фарид Кязымов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

Кязымов подчеркнул, что IT-сектор в Азербайджане в последние несколько лет начал активно развиваться.

"Раньше в Азербайджане было ограниченное количество компаний, но сейчас оно увеличивается. В настоящее время в сфере IT применяются льготы. В стране созданы новые возможности в этой сфере, что увеличивает объем экспорта. В то же время азербайджанские компании переходят на внешние рынки и уже IT-продукция экспортируется в более чем 30 стран мира", - отметил он.

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