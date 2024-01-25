Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

IT-продукция Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран мира

ИКТ Материалы 25 января 2024 12:43 (UTC +04:00)
IT-продукция Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран мира

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - IT-продукция Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель общественного объединения "Азербайджанский консорциум экспорта инноваций" (AZINNEX) Фарид Кязымов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

Кязымов подчеркнул, что IT-сектор в Азербайджане в последние несколько лет начал активно развиваться.

"Раньше в Азербайджане было ограниченное количество компаний, но сейчас оно увеличивается. В настоящее время в сфере IT применяются льготы. В стране созданы новые возможности в этой сфере, что увеличивает объем экспорта. В то же время азербайджанские компании переходят на внешние рынки и уже IT-продукция экспортируется в более чем 30 стран мира", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости