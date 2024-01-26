Свыше 6 600 азербайджанцев прошли регистрацию в образовательной программе Coursera

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 6 654 азербайджанца прошли регистрацию в образовательной программе Coursera.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, в настоящее время 1 300 азербайджанцев успешно закончили данную программу.

Он отметил, что в прошлом году Центр анализа и координации IV промышленной революции запустил проект "Академия 4SI" (Академия IV промышленной революции).

Данная инициатива предлагает платформу для 10 тысяч человек, желающих повысить свою квалификацию в области технологий IV промышленной революции, включая искусственный интеллект, аналитику данных, блокчейн, облачные технологии, языки программирования и другие направления.

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