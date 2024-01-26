Система цифровых двойников ускорит цифровизацию в Азербайджане - Фариз Джафаров

БАКУ /Trend/ - Целью внедрения системы цифровых двойников в Азербайджане является обеспечение более быстрой цифровизации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В связи с этим будет составлен план действий. Благодаря системе цифрового двойника можно будет увидеть город в формате 3D. Карта будет отражать информацию обо всей инфраструктуре", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!