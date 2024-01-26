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Система цифровых двойников ускорит цифровизацию в Азербайджане - Фариз Джафаров

ИКТ Материалы 26 января 2024 11:16 (UTC +04:00)
Система цифровых двойников ускорит цифровизацию в Азербайджане - Фариз Джафаров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Целью внедрения системы цифровых двойников в Азербайджане является обеспечение более быстрой цифровизации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В связи с этим будет составлен план действий. Благодаря системе цифрового двойника можно будет увидеть город в формате 3D. Карта будет отражать информацию обо всей инфраструктуре", - отметил он.

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