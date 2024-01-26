Свыше 6 600 азербайджанцев прошли регистрацию в образовательной программе Coursera (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 6 654 азербайджанца прошли регистрацию в образовательной программе Coursera.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, в настоящее время 1 300 азербайджанцев успешно закончили данную программу.

Он отметил, что в прошлом году Центр анализа и координации IV промышленной революции запустил проект "Академия 4SI" (Академия IV промышленной революции).

Данная инициатива предлагает платформу для 10 тысяч человек, желающих повысить свою квалификацию в области технологий IV промышленной революции, включая искусственный интеллект, аналитику данных, блокчейн, облачные технологии, языки программирования и другие направления.

Отметим, что ранее министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкальд обсудили влияние цифровизации на рынок труда и возможности для сотрудничества.

Напомним, что "Coursera" сотрудничает с более чем 275 ведущими университетами и компаниями, предлагая гибкое, доступное и актуальное для работы онлайн-обучение частным лицам и организациям по всему миру. Компания предлагает широкий спектр возможностей для обучения - от практических проектов и курсов до готовых к работе сертификатов и программ получения степени.

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