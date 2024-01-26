В Азербайджане готовится проект индекса готовности умной промышленности (дополнено)

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индекса готовности умной промышленности
БАКУ /Trend/ - В настоящее время Центр анализа и координации IV промышленной революции готовит проект индекса готовности умной промышленности (Smart Industry Readiness index - SIRI)
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
"Оценку SIRI начали применять для измерения цифровой готовности и ускорения цифровизации промышленного сектора Азербайджана", - отметил он.
Отметим, что индекс готовности умной промышленности (SIRI) был создан Советом по экономическому развитию Сингапура (СЭР) в партнерстве с сетью ведущих технологических компаний, консалтинговых фирм, отраслевых и научных экспертов. SIRI включает в себя набор рамок и инструментов, помогающих производителям - независимо от размера и отрасли - начать, расширить и поддерживать процесс трансформации производства. SIRI охватывает три основных элемента Индустрии 4.0: процесс, технология и организация.
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