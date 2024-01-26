В 2024 году продвижение "зеленых" технологий в Азербайджане будет в центре внимания 4SIM - Фариз Джафаров (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2024 году продвижение "зеленых" технологий и поддержка стартапов в этом направлении будет в центре внимания Центра анализа и координации IV промышленной революции Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Как вы знаете 2024 год в Азербайджане признан годом солидарности во имя зеленого мира, а также в текущем году в стране пройдет крупное мероприятие COP29. Продвижение использования "зеленых" технологий в различных отраслях национальной экономики и поддержки стартапов в этом направлении будет в центре внимания 4SIM в текущем году", - отметил он.

Отметим, что "зеленые" технологии представляют собой широкий спектр инновационных решений и практик, направленных на уменьшение негативного воздействия человеческой деятельности на окружающую среду и насущные проблемы экологии. Они стремятся создать устойчивые и эффективные технологии, способствующие сбережению природных ресурсов, уменьшению выбросов загрязняющих веществ и поддержанию экологической устойчивости. Важной частью "зеленых" технологий является учет цикла жизни продуктов, начиная с их производства и заканчивая утилизацией. Также поддерживаются исследования в области разработки методов обучения и информационных технологий, направленных на повышение экологической осведомленности и улучшение управления ресурсами.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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