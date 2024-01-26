Система цифровых двойников ускорит цифровизацию в Азербайджане - Фариз Джафаров (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Целью внедрения системы цифровых двойников в Азербайджане является обеспечение более быстрой цифровизации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В связи с этим будет составлен план действий. Благодаря системе цифрового двойника можно будет увидеть город в формате 3D. Карта будет отражать информацию обо всей инфраструктуре", - отметил он.

Отметим, что министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана также готовит проект "цифрового двойника", в рамках которого в Баку смоделировано более 20 проектов.

"Создан "цифровой двойник" города Баку. На базе "цифрового двойника" осуществляется планирование новейших инфраструктурных проектов, оптимизация регулярных маршрутных линий. Всего на сегодняшний день на "цифровом двойнике" смоделировано более 20 проектов, имеющих серьезный инвестиционный потенциал и получены научно обоснованные результаты. Определены шесть наиболее эффективных проектов, и в ближайшее время начнется их реализация", - сказал замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

Напомним, что в настоящее время разрабатывается стратегия цифровой экономики Азербайджана и в рамках одного из основных блоков выделяют расширение прав и возможностей граждан с помощью цифровых навыков.

Так, страна стремится ускорить рост ВВП за счет повышения уровня цифровой грамотности среди всех возрастных групп. Для достижения этих целей страна будет повышать эффективность государственных операций с помощью цифровых технологий. Страна осознает важность внедрения новых технологий и будет изучать такие технологии, как разработка локального генеративного искусственного интеллекта и создание цифрового двойника пилотных городов совместно с различными заинтересованными сторонами в стране. Эти инновации имеют решающее значение для прогресса Азербайджана.

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