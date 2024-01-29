Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Обладатель кубка Nar стал чемпионом «Брейн-ринга» (ФОТО)

ИКТ Материалы 29 января 2024 16:13 (UTC +04:00)
Обладатель кубка Nar стал чемпионом «Брейн-ринга» (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Завершился 22-й сезон конкурса знаний «Брейн-ринг», проводимого при поддержке Nar. В прошлом сезоне обладателем кубка «Знаний» стала команда «FULL» Гейчая, а обладателем кубка Nar стала команда «BirBank». Согласно правилам соревнования, между этими командами состоялась финальная игра за звание чемпиона Азербайджана, победителем которой стала команда «BirBank».

Отметим, что в игре соревновались 19 команд, представляющих 9 регионов и 7 вузов.

Nar является главным партнером конкурса знаний «Брейн-ринг» в целях поддержки интеллектуального досуга молодежи страны. Подробнее о других социальных проектах, реализуемых мобильным оператором в направлении науки и образования, можно прочитать здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Обладатель кубка Nar стал чемпионом «Брейн-ринга» (ФОТО)
Обладатель кубка Nar стал чемпионом «Брейн-ринга» (ФОТО)
Обладатель кубка Nar стал чемпионом «Брейн-ринга» (ФОТО)
Обладатель кубка Nar стал чемпионом «Брейн-ринга» (ФОТО)
Обладатель кубка Nar стал чемпионом «Брейн-ринга» (ФОТО)
Обладатель кубка Nar стал чемпионом «Брейн-ринга» (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости