В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"Данная конференция станет первой не только для Азербайджана, но и всего региона. Время проведения конференции запланировано на сентябрь 2024 года. В Азербайджане соберутся кибердипломаты из разных стран мира. Это внесет большой вклад в превращение нашей страны в региональный центр кибердипломатии", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку состоялся III саммит IT-руководителей государственных учреждений, организованный Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана. В мероприятии приняли участие более 100 представителей 73 государственных учреждений.

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