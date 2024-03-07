90% территорий в освобожденных районах Азербайджана покрыты сетью 2G

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от окупации землях Азербайджана сетью 2G покрыты 90% территорий, сетью 3G — 87%, 4G — 79%.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы "Технологии и инновации" Самир Мамедов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"На освобожденных от окупациии территориях сеть 2G составляет 90%, сеть 3G — 87%, сеть 4G — 79%. До конца текущего года совместными усилиями нескольких операторов связи на основе модели государственно-частного партнерства будет создана высокоскоростная широкополосная сеть, охватывающая большинство регионов страны" , - подчеркнул он.

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