Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Более 150 провайдеров имеют около 1,9 миллиона абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в Азербайджане (дополнено)

ИКТ Материалы 7 марта 2024 17:20 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:39)

БАКУ /Trend/ - У более 150 интернет-операторов и провайдеров имеется около 1,9 миллиона абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы "Технологии и инновации" Самир Мамедов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы в сфере улучшения бизнес-среды".

"У более 150 интернет-операторов и провайдеров имеется около 1,9 миллиона абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет в Азербайджане. Около 70 процентов из них обеспечены интернет-услугами по оптоволоконному кабелю. Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в нашей стране составляет 35,2 Мбит/с. Эти показатели значительно выше, чем в предыдущие годы. В настоящее время интернетом пользуется 88,1 процента населения страны. В целом покрытие сети 3G и 4G в стране приближается к 100 процентам. В настоящее время количество активных абонентов мобильного интернета в нашей стране превышает 8,8 миллиона человек. Количество активных абонентов мобильного интернета на 100 человек составляет 86" , - сказал он.

Отметим, что в 2021-2023 годах в сферу связи было инвестировано 792 миллиона манатов, в информационную сферу - 133,6 миллиона манатов в Азербайджане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости