Названы данные по охвату интернетом освобожденных районов Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации землях Азербайджана сетью 2G покрыты 90% территории, сетью 3G - 87%, 4G - 79%.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы "Технологии и инновации" Самир Мамедов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"До конца текущего года совместными усилиями нескольких операторов связи на основе модели государственно-частного партнерства будет создана высокоскоростная широкополосная сеть, охватывающая большинство регионов страны" , - подчеркнул он.

Отметим, что в 2021-2023 годах в сферу связи было инвестировано 792 миллиона манатов, в информационную сферу - 133,6 миллиона манатов в Азербайджане.

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