Новый ASUS Zenbook Duo - революция в мире ноутбуков

БАКУ /Trend/ - Бренд ASUS в очередной раз решил восхитить своих пользователей и представил новинку, которая не просто удивит, но и превзойдет все ожидания от современного ноутбука. Встречайте - новый, полностью обновленный ASUS Zenbook Duo 2024.





Поспешим перейти к описанию революционного ноутбука от ASUS - Zenbook Duo 2024.

Новый Zenbook Duo 2024 оснащен сразу двумя высококачественными экранами, и при этом не как обычно (с небольшим дисплеем над клавиатурой), а именно двумя полноценными 14-дюймовыми ASUS Lumina OLED-дисплеями и отделяемой полноценной клавиатурой.

Вдобавок к этому дисплеи также сенсорные и имеют разрешение 3К с частотой обновления кадров 120 Гц. На свой выбор вы будете иметь один 14-дюймовый, два 14-дюймовых или единый дисплей с диагональю 19,8 дюйма.

OLED-дисплеи, наряду с высоким разрешением, частотой обновления, также дадут вам возможность насладиться превосходным качеством изображения и детализацией, что также позволит работать с программами для редактирования фото и видео или насладиться просмотром мультимедийного контента в высоком качестве.

Новый ASUS Zenbook Duo 2024 вы сможете использовать в очень многих сценариях, которые будут соответствовать вашим текущим желаниям или задачам.

В обычной форме клавиатура ноутбука будет располагаться на нижнем дисплее, что даст вам возможность пользоваться им в привычном формате. Если же отделить клавиатуру от дисплея, то перед вами откроется море возможностей в плане многозадачности.

Так, раскрыв ноутбук на 180 градусов и выставив его в горизонтальной форме, вы сможете пользоваться им как полноценным монитором в формате настольного компьютера, или же, благодаря регулируемой подставке, выставить дисплеи с наклоном и получить двухэкранный и многозадачный вариант использования. Кроме того, есть возможность использования ноутбука в привычной форме, но с виртуальной клавиатурой, где она будет отображаться на нижнем дисплее.

Как становится ясно, имея Zenbook Duo 2024, вы сможете спокойно заниматься решением нескольких своих задач, от работы до развлечения.

Несмотря на вышеуказанные превосходства, ASUS не прошел мимо и начинки ноутбука, оснастив его самыми передовыми и новейшими комплектующими.

Так, Zenbook Duo совмещает в себе два вида мощных процессоров Intel Core - Ultra 7 и Ultra 9. Данные процессоры также имеют ускорители искусственного интеллекта, что позволяет вашему гаджету работать эффективнее.

В ноутбуке присутствует оперативная память последнего поколения LPDDR5X с частотой 7467 МГц до 32 гигабайт. В то же время ноутбук оснащен SSD-накопителем до 2 ГБ.

Конечно, объединение в себе стольких преимуществ, стольких вариантов использования, высококачественных и мощных компонентов заставляет думать о размере и весе ноутбука.

Но толщина корпуса ASUS Zenbook Duo 2024 без клавиатуры составляет всего лишь 14,6 мм, вес - 1,35 кг, а с клавиатурой - менее двух сантиметров в толщине и 1,65 килограмма в весе. И это, в свою очередь, позволит вам брать ноутбук с собой в путешествия, на работу для решения профессиональных задач или приятного времяпровождения.

ASUS Zenbook Duo 2024 подходит для очень многих сфер деятельности, в том числе для офисной работы, для работы с мультимедийными программами, а также других видов деятельности и развлечений.

Универсальность, изящество, качество, мощь и дизайн нового Zenbook Duo 2024, совмещающего в себе формат ноутбука, настольного компьютера, многозадачного гаджета и даже планшета, будет великолепным выбором для вас.



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