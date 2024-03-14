80-85% выпускников Азербайджанского центра кибербезопасности удается найти работу по специальности - замминистра

БАКУ /Trend/ - 80-85 процентам выпускников Азербайджанского центра кибербезопасности удается найти работу по специальности непосредственно по завершении обучения.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов в ходе проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

По его словам, Азербайджанский центр кибербезопасности, созданный совместными усилиями министерства и израильского института "Технион", демонстрирует впечатляющие результаты в плане трудоустройства своих выпускников.

"80-85 процентам выпускников Азербайджанского центра кибербезопасности удается найти работу по специальности непосредственно по завершении обучения. Это статистика не только подчеркивает высокий уровень подготовки специалистов, но и акцентирует внимание на растущей потребности рынка в квалифицированных экспертах в области кибербезопасности. В ближайшие три года центр планирует привлечь к обучению около тысячи человек", - подчеркнул он.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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