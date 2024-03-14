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Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)

ИКТ Материалы 14 марта 2024 17:51 (UTC +04:00)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - На пресс-конференции Nar, посвященной итогам 2023 года, была предоставлена подробная информация о лидерстве оператора в области доступной ценовой политики, позитивных показателях удовлетворенности клиентов, расширении сферы деятельности и проведении значимых социальных проектов.

В 2023 году Nar стал лидером по итогам Индекса лояльности клиентов среди мобильных операторов страны. По результатам опроса, проведенного независимой исследовательской компанией, абоненты выразили особую удовлетворенность в связи с доступными ценами, превосходным пользовательским опытом и интернет-пакетами.

Подводя итоги прошлого года, Гуннар Панке, генеральный директор Nar, сказал: «Уже 5 год подряд нам удается сохранять лидирующие позиции по доступности цен и уровню удовлетворенности абонентов. В 2024 году мы продолжим уделять приоритетное внимание доступной ценовой политике в рамках нашей клиентоориентированной стратегии, потому что Nar - самый близкий тебе».

В ходе конференции также была представлена ​​обновленная версия приложения «Nar+». Это приложение обеспечивает прозрачность расходов и удобное управление операциями. В обновленной версии на передний план выведены наиболее часто используемые функции, и теперь абоненты могут одним прикосновением пополнить свой баланс, продлить интернет-пакет или сменить тариф.

В 2023 году 98,6% обратившихся в центры обслуживания Nar выразили удовлетворение предоставленными услугами. Основной фактор достижения этого показателя, улучшенного по сравнению с 2022 годом, это продолжение перехода к новым концептуальным магазинам. В прошлом году мобильный оператор представил 25 обновленных магазинов.

Клиентоориентированная стратегия мобильного оператора получила признание на международном уровне и была удостоена сертификатов Системы Управления Качеством ISO 9001:2015 и Системы Управления Удовлетворенностью Клиентов ISO 10002:2018.

Nar стал первым мобильным оператором, открывшим в Лачине центр продаж и обслуживания. Чтобы быть ближе к своим абонентам, Nar включил в свою сферу деятельности города Шуша, Ханкенди, Зангилан, Джебраил, Губадлы, Кельбаджар, Лачин, Ходжавенд, Физули, Тертер и Агдам.

В 2023 году Nar поддержал реализацию 30 социальных инициатив в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности. На реализованные в прошлом году проекты мобильный оператор выделил более 2,4 миллиона манатов. Социальный проект jestdili.az, продолжительно реализуемый со стороны Nar, был удостоен награды Golden World Award Международной ассоциации по связям с общественностью как самый успешный проект в направлении «Корпоративная ответственность».

В 2024 году Nar планирует сохранить позицию самого выгодного оператора, продолжить стратегию клиентоориентированности, представить абонентам еще 18 магазинов с новой концепцией, расширить сферу деятельности на освобожденных территориях, и продолжить инвестировать и в социальные проекты.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора (ФОТО)
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