100 студентов из регионов Азербайджана прошли обучение в рамках проекта "IT Hub Azerbaijan"

БАКУ /Trend/ - 100 студентов из различных регионов Азербайджана прошли обучение в рамках проекта "IT Hub Azerbaijan".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе церемонии закрытия проекта "IT Hub Azerbaijan".

"В рамках проекта "IT Hub Azerbaijan" прошли обучение 100 студентов из регионов страны, включая города Гянджа, Сумгайыт, Лянкяран, Мингячевир, Ширван и Нахчыванскую Автономную Республику", - сказал он.

Отметим, что проект "IT Hub: Привлечение прямых иностранных инвестиций в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана" (IT Hub Azerbaijan) реализуется при совместном сотрудничестве Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана, компании "StrategEast" и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Целью проекта является поддержка развития сферы ИКТ в регионах Азербайджана, подготовка и трудоустройство квалифицированных кадров в этой сфере.