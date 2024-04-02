Сфера ИКТ в Азербайджане - самый быстрорастущий ненефтяной сектор с точки зрения доходов - ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Сфера ИКТ в Азербайджане - самый быстрорастущий ненефтяной сектор с точки зрения доходов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Наталья Моуравидзе (Nataly Mouravidze) в ходе церемонии закрытия проекта "IT Hub Azerbaijan".

"Я рада, что проект "IT Hub Azerbaijan" помогает решить одну из известных проблем - повышение навыков. Этот проект способен внести вклад в инклюзивное региональное экономическое развитие, технический прогресс и глобальную конкурентоспособность. Он также стимулирует инновации, создает рабочие места и позиционирует Азербайджан как динамичного игрока в цифровой экономике. Мы гордимся тем, что проект не только поддерживает IT-сектор Азербайджана и стимулирует инновации в стране, но и способствует развитию сельских районов, регионов страны, сокращая цифровое неравенство между регионами и городами. Сектор ИКТ в Азербайджане - самый быстрорастущий ненефтяной сектор с точки зрения доходов, а число потребителей быстро увеличивается", - сказала она.

Отметим, что проект "IT Hub: Привлечение прямых иностранных инвестиций в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана" (IT Hub Azerbaijan) реализуется при совместном сотрудничестве Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана, компании "StrategEast" и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Целью проекта является поддержка развития сферы ИКТ в регионах Азербайджана, подготовка и трудоустройство квалифицированных кадров в этой сфере.