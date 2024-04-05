Основным источником информации для платформы "Climate Change from Space" был спутник Azersky-2 - Самеддин Асадов

БАКУ/Trend/ - Основным источником информации для электронной платформы "Climate Change from Space" был спутник Azersky-2.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщил председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов в кулуарах проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Космические технологии стали одним из важнейших инструментов мониторинга изменения климата. Сегодня мы представим общественности нашу электронную платформу "Climate Change from Space". В настоящее время более 160 космических аппаратов по всему миру оснащены приборами для измерения изменения климата. Кроме того, более 60 процентов информации об изменении климата поступает из космоса. Хочу отметить, что основным источником информации для электронной площадки был спутник Azersky-2", - сказал он.

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