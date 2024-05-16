Azercell представил свой первый отчет по ESG в рамках конференции “GSMA M360 2024”

БАКУ /Trend/ - Лидирующий мобильный оператор рассказал международному сообществу о своей работе в целях обеспечения более устойчивого и «зеленого» будущего.

В Баку продолжается конференция «GSMA M360 2024», организованная при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom».

Второй день конференции, которая проходит в преддверии COP29 в Азербайджане, начался с сессии, посвященной принципам ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление). Выступая на этой сессии, Исполнительный Директор ООО «Azercell Telecom» по Праву, Этике и Комплаенсу Ширин Алиева рассказала о стратегии компании в области ESG. Ширин ханум поделилась ключевыми аспектами деятельности Azercell в вышеупомянутых областях.

«В рамках конференции на примере нашей компании мы смогли подробно рассказать международному сообществу о мерах, предпринимаемых в нашей стране по обеспечению более стабильного, здорового и "зеленого" будущего. В отчете компании отражена работа, проделанная Azercell в качестве социально ответственного корпоративного гражданина. Предоставляется информация о деятельности компании, направленной на улучшение экологической ситуации и охрану окружающей среды, расширение цифрового доступа и обеспечение общественного благосостояния в целом», - отметила Ширин Алиева.

Отчет Azercell по ESG охватывает деятельность компании за 2023 год. Он демонстрирует усилия компании по снижению воздействия на окружающую среду и ее социальную ответственность перед государством и обществом. Выступая на мероприятии, Ширин Алиева также рассказала о мерах, предпринимаемых Azercell для обеспечения эффективности расхода энергии, воды и топлива.

В отчете упоминается, что компания развернула базовые радиостанции, работающие на солнечной энергии, в Гобустане, Товузе, Губадлы и Джебраиле, но Ш. Алиева сообщила, что с начала 2024 года их число было увеличено до 17. Так, новые «зеленые» базовые радиостанции Azercell уже начали работу в Зангилане, Физули, Агдаме и Лачине. Также следует отметить, что до конца текущего года лидирующий оператор мобильной связи планирует увеличить количество таких станций до 37.

В отчете Azercell представлена информация о социальных инициативах, реализуемых лидирующим мобильным оператором в сфере образования, спорта, здравоохранения, защиты прав женщин и детей, повышения цифровой инклюзивности и других сферах. В то же время в отчете освещаются проекты, реализуемые Azercell с целью развития своих сотрудников, что еще раз подчеркивает ценность, которую компания придает человеческому капиталу.

«Деятельность Azercell ежегодно отмечается различными международными сертификатами и наградами. Это, в свою очередь, является наглядным примером эффективности проделанной нами работы», - подчеркнула Ширин Алиева.

Стоит отметить, что компания является обладателем сертификата ISO 14001:2015 по «Системам экологического менеджмента», а также множества других международных сертификатов.

Ознакомиться с отчетом Azercell по ESG вы можете по этой ссылке:

https://www.azercell.com/assets/files/sustainability/aze-acell_sustainability_report_2023_aze_compressed.pdf