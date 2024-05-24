Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - PwC Азербайджан укрепляет свою приверженность продвижению финансовых инноваций посредством участия в саммите «FINTEX SUMMIT 2024: Finance and Technologies Expo», состоявшемся 15-16 мая 2024 года в Баку.

Руководитель Департамента консультационных услуг PwC Азербайджан Фарид Гаттал в очередной раз подчеркнул это в качестве докладчика на панельной дискуссии «Цифровые активы: Новые горизонты в финансах». Высказанные им ценные соображения сформировали у участников представление о том, как использовать цифровые активы в финансовой сфере.

«Цифровые активы должны быть приоритезированы в будущем ландшафте финансовых рынков и цифровой экономики из-за их стремительной эволюции" — заявил господин Гаттал. «Участие в FINTEX SUMMIT 2024 подчеркивает нашу приверженность, поскольку мы работаем плечом к плечу с лидерами отрасли над поиском инновационных решений и стимулированием позитивных трансформаций».

Саммит FINTEX SUMMIT 2024, организованный в рамках сотрудничества с VISA, собрал авторитетных экспертов, генеральных директоров, государственных деятелей и инициаторов финтех-направления бизнеса для изучения новых тенденций и возможностей в банковской и финансовой экосистеме.