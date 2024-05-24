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Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)

ИКТ Материалы 24 мая 2024 10:42 (UTC +04:00)
Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)
Фото: PWC Azerbaijan

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БАКУ/Trend/ - PwC Азербайджан укрепляет свою приверженность продвижению финансовых инноваций посредством участия в саммите «FINTEX SUMMIT 2024: Finance and Technologies Expo», состоявшемся 15-16 мая 2024 года в Баку.

Руководитель Департамента консультационных услуг PwC Азербайджан Фарид Гаттал в очередной раз подчеркнул это в качестве докладчика на панельной дискуссии «Цифровые активы: Новые горизонты в финансах». Высказанные им ценные соображения сформировали у участников представление о том, как использовать цифровые активы в финансовой сфере.

«Цифровые активы должны быть приоритезированы в будущем ландшафте финансовых рынков и цифровой экономики из-за их стремительной эволюции" — заявил господин Гаттал. «Участие в FINTEX SUMMIT 2024 подчеркивает нашу приверженность, поскольку мы работаем плечом к плечу с лидерами отрасли над поиском инновационных решений и стимулированием позитивных трансформаций».

Саммит FINTEX SUMMIT 2024, организованный в рамках сотрудничества с VISA, собрал авторитетных экспертов, генеральных директоров, государственных деятелей и инициаторов финтех-направления бизнеса для изучения новых тенденций и возможностей в банковской и финансовой экосистеме.

Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)
Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)
Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)
Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)
Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)
Фарид Гаттал выступил на саммите FINTEX SUMMIT 2024 (ФОТО)
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